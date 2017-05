Musas, mesas, museos

Nadie diga que la ínsula no es distinta a todo. Celebrar una noche de los museos, sin museos, bueno, sí, con el Museo Naval que es la colaboración constante de la Armada con el Ayuntamiento, sí. Pero que el otro conato sea la casa de Camarón, que fue obra del anterior gobierno, y ahora se abra con pocas fotos y menos días, pues casi, pero no. Sin embargo, a pesar de, prometí no meterme con Patricia Cabada o Cavada, homofonía pura, y lo cumplo. Museo es el hogar de las musas, todas las musas, y Museo es el nombre de un mítico cantor, educado por las musas, hijo de la luna, recordemos el tatuaje lunar de Camarón, que casa perfectamente con esto del Museo.

Si en el despintado castillo de San Romualdo se instalase por fin un museo, se estableciera la sede de la Real Academia y se incrementasen fondos, sería una solución justa al desmantelamiento del museo para despachos, mesas y remesas, que parece que ocurre.

¿Por perder? Hemos perdido, a lo largo del tiempo con todos y no sólo con ella. Hubo un intento de museo cuando murió Paco Torres, un aficionado que tenía un museo taurino en su casa. Imagino que la figura mítica en el orbe del toro, Rafael Ortega, tendría casi el mismo derecho que Camarón, y Paco Ruiz Miguel, que tuvo una peña, tendría algo que añadir a un museo que contemplase al toreo. Pero Pepe Cotariella tiene también infinidad de carteles y utensilios procedentes de su familia, que siempre fue del toro y poseía armarios repletos de vestidos y "trastos" de torear. Algo que también afecta a Curro Rodríguez, matador de toros, empresario de la plaza junto con su hermano Guillermo, recordado amigo especial. Y lo que todavía queda en la familia de García Cantalejo, erudito y crítico de aquella isla del ayer. ¿Y el matador Antonio Pérez y su famoso baúl?

¿No sería mejor, gestionar un macromuseo, por ejemplo en el Real Carenero, demandado por Loaiza interadministrativamente, donde se expusiesen desde libros hasta arte cofrade? ¿Y en el museo del mar? Recordemos que Perete, tiene donado ya elementos como para dos museos, y que, en cuanto al flamenco, hay que contar con cierto patrimonio de Sara Baras y de la Niña Pastori. Y también, el Molino de Mareas del Zaporito, bueno para tematizar.

La mítica Alejandría acogió el primer museo y la épica y destruida biblioteca. ¿Tan difícil es crearlos? En una excursión a Rute, pueblo sin encanto, existen el Museo del Aguardiente, el Museo del Anís, el Museo del Azúcar, el de los Galleros Artesanos, el del Mantecado, el del Chocolate, del Jamón, del Turrón, de Muñecas, de… José Acosta Martínez, presidente de la tertulia de Las Montañas, tiene colecciones de cosas muy interesantes.

Pienso que ese macromuseo traería riqueza, como dicen ahora, y no es que quiera yo que La Isla se vuelva compulsiva como lo que reflejaba el periódico El intermediario de los investigadores y curiosos, que en un artículo del año 1894, se quejaba amargamente de ciertas colecciones, "yo he visto, hace veinte años en un castillo de los alrededores de Lieja, conservadas como pergaminos, expuestas en un cojín de satén, las partes que le arrancaron a la Princesa de Lamballe."

Más no me extrañaría tampoco. Cientos de isleños certifican que es aquí el lugar donde más se ajustan las cosas al patrimonio referencial de la Bernarda.