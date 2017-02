Moqueta tóxica

No me gusta la moqueta en los suelos ni en las paredes. Prefiero el honrado terrazo; incluso la tarima flotante, pero ésta para otras latitudes, que en Chiclana suele hacer una temperatura que pide terrazo o loseta. La moqueta me crea sensación de agobio y acumula unos ácaros que sientan fatal a la respiración. Sin embargo cuentan que hay ciertos especímenes humanos que se han hecho adictos a ese tejido. Es más: mediante un proceso degenerativo, ahora resultan incapaces de subsistir en un medio diferente al enmoquetado.

Me dicen que ya hay estudios en marcha para determinar la etiología y sintomatología del síndrome de la moqueta o "moquetismo". Es más, se ha hecho cargo de tan importante trabajo el C.I.I.T. (Centro Internacional de Interpretación de Textiles), ya que en este tiempo se crean centros de interpretación de lo que sea: del alcornoque extremeño, del arenque en conserva, de las papas "aliñás"… Los primeros avances en la investigación parecen confirmar las intuiciones primarias: el cuadro se manifiesta en un noventa por ciento de los sujetos investigados, sin que por ahora se sepa si se trata de un fenómeno natural o inducido. Sea como fuere, las autoridades competentes están adoptando medidas preventivas; no para erradicar la dolencia, cosa que resulta inviable, sin para impedir que origine resultados fatales entre los afectados.

-Parece que Ortúñez tiene que dejar la moqueta de la Subdirección Territorial de Vigilancia de Presuntos Chorizos.

-¿Y qué hacemos? Porque no sé yo… Si lo sacamos de la moqueta, igual…

-Pues a la Embajada de Burgundia Inferior. Hay tienen muy buena moqueta.

-Pero, ¿Y el traslado?

-No hay problema: el avión también ha sido enmoquetado.

-Bueno, podemos nombrarle Gestor de Calambres y Subidones.

Pero si ese hombre tuvo como oficio pretérito sexador de pollos…

-Da igual, tampoco se nombra Gerifalte de Bóvidos a una vaca. ¿Eres tonto, o qué?

Hay síntomas universales en esta singular enfermedad. El primero de ellos consiste en una persistente alteración de las percepciones. El enmoquetado o víctima de la moqueta manifiesta una visible disfunción a la hora de ver las cosas como el resto de las personas. Si éstas comprueban que el sistema sanitario deja mucho que desear; por su parte el sujeto percibe y afirma categóricamente que ese servicio es óptimo y hasta propone condecorar a sus responsables políticos y aumentar de inmediato sus emolumentos. Sólo en algunos casos extremos, próximos a la percepción demencial, se opta por cesar al sujeto, pero entonces se le traslada a otro medio enmoquetado, con el objeto de evitar consecuencias fatales.

El C.I.I.T ha comprobado que, en paralelo con el síndrome en estudio, y evidentemente relacionado con él, se está desarrollando el de "Tapicería Adhesiva", que aqueja a los usuarios inveterados de vehículos oficiales. Sus víctimas parecen haber desarrollado unas extrañas glándulas en la región glútea, que exigen contacto con la tapicería de coches oficiales, de los que les es imposible prescindir; incluso cuando no exista justificación alguna para su asignación al paciente.

-Putiérrez ya no ostenta cargo que requiera coche y chófer a cargo del erario público.

-¿Y…?

-Pues que mejor será que circule por sus propios medios.

-¿Tú estás loco? ¡Pero si ha perdido por completo la motricidad en las extremidades inferiores! ¿Te acuerdas de lo que le pasó a Trinuca cuando la pusimos a peatona?

-Es verdad, pobrecilla. Ahí la tienes atada a una silla de ruedas.

-Pues ya sabes. Audi que te crió y no cometamos temeridades.

Respecto a los enmoquetados o prisioneros de la moqueta, se ha hecho preciso crear instituciones únicamente hábiles para acoger a los afectados, aunque carezcan por completo de funcionalidad política alguna, como es el caso del Senado, cuya utilidad o funcionalidad se desconoce hasta el momento. De hecho, un colega mío, que pasó de modo efímero por la Alta Cámara, habiendo sido interrogado al final de su "mandato" por su hijito pequeño:

-Papá: ¿qué es un senador?

Repuso en un arranque de noble sinceridad:

-Un mindundi bien retribuido, criatura.

Y es que el hombre había adquirido conciencia de lo completamente inane de su gestión. Se ve que no estaba afectado por el dichoso síndrome, porque se dan casos de milagrosa inmunidad, si bien parece que no son demasiados. Otro síntoma que afecta a los especímenes que analizamos (por ahora sin confirmación científica irrefutable) parece ser la nula capacidad de introspección, con resultado de un desbordamiento dañino de la autoaserción, con lo que se ha venido en denominar "autoestima flamígera o hipertrofiada". Por lo visto tales sujetos acaban hallándose imbuidos de la creencia en su superioridad y grandeza por encima del resto de la humanidad, rasgo que los analistas definen en términos familiares como estado de "¡mecachis qué guapo soy!".