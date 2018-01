El Monopoly de La Isla

A veces San Fernando parece justo eso, un tablero de Monopoly en el que dependiendo de lo que canten los dados avanza, lo mandan a la cárcel o le (nos) toca pagar. Es fácil por tanto que esté La Isla en la casilla de salida de este curioso concurso que desperdigará pueblos y ciudades por los carriles del viejo juego. Bien pensado, podríamos habernos ahorrado el gasto de Fitur, donde parece que la cuestión promocional se ha centrado en que los isleños tenemos un playa virgen, pero virgen-virgen, vamos, pura de oliva. Eso sí, ni un hotel, ni un evento, ni una bombillita encendida por las noches. Es probable que el motivo de esto sea la ausencia de una subestación eléctrica -quizás la que hay proyectada en el Polígono de Tiro Janer- que dote de luz a la infraestructura playera o puede que sea que con el pobre uso que se da al Centro (fantasma) de Visitantes (que no vuelven) de Camposoto ya basta y sobra.

Bueno, siempre nos quedará Camarón, o su recuerdo, o Below Group, aunque no sé a ciencia cierta si vamos bien de tiempo para una explotación adecuada de la figura del genio del flamenco que refuerce la economía de la ciudad. Uno mira al vecino de al lado y, efectivamente, año tras año su césped crece más alto y más verde que el nuestro: la Barrosa y Sancti Petri refulgen, los campos de golf se riegan, su mercado central es moderno y espectacular, rebosante de buen género, la oferta musical recién anunciada para este verano es de primer orden y sombrero al viento, sus polígonos industriales bullen y uno mira con pena los carriles llenos de yerbajos de Fadricas 2 y los coches aparcados sobre la acera ad portas de las naves industriales aledañas al Campo de San Rafael (o sea, el de la Junta de Deportes). Por cierto, esas mismas naves franquean el paso hacia el bochornoso y cuasi delincuencial Parque de la Historia y el Mar (lo que Fernando López Gil llamaba el Campus del Empleo) que, como esto del Monopoly, ha logrado ubicar (desgraciadamente) a San Fernando en los primeros puestos de ignominiosas clasificaciones.

Pero, oye, que este Dieciocho comienza a circular el tranvía por La Isla seccionando su peatonalizada calle Real en dos al son del chucuchú y veremos hacerse fotos en sus vagones a aquellos que tan diligentemente trajeron esta costosísima iniciativa a una ciudad enferma, para solaz de empresas de obra civil. Sin comentarios. Y que conste que hay ganas en el equipo de gobierno; esta crítica no se une a las acusaciones no refrendadas de José Loaiza, a las simpáticas iniciativas de Ernesto Díaz o Mayte Mas ni a las batallas sucesorias de los que aún no son pero querrán ser. El trabajo se aprecia, las calles se resanan, se intentan eventos, el consistorio se fregotea, en fin, que no está del todo mal la cosa pública y suponemos que irá a mejor este añito preelectoral, pero la sensación que deja es que queda demasiado de lo verdaderamente importante por hacer, y que lo de Fitur, comparado con la gran promo del Monopoly, da hasta coraje. A ver si Patricia Cavada saca una tirada doble, cae en una casilla buena y se edifican hoteles de lujo en La Isla junto a esa gran playa que vendemos en Fitur, corra el tranvía o no.