Milania bonita

El caso es que entre la toma de posesión de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos y la gestión de Podemos en Cádiz estamos consternados. Ahora que en FITUR hemos conseguido reducir nuestra oferta casi a cero (aparte de un alcalde de comparsa), yo propondría para nuestro canal Cádiz un reality show identitario y pedagógico vagamente inspirado en la película Los santos inocentes y dedicado a la Primera Dama de los Estados Unidos, Melania Trump. Nos traemos a la Forrest Trump Pareja a Cádiz Intramuros, para que viva in situ lo que es un bujero lleno por dentro de mexicanos, y aquí entra algún prohombre carnavalero en función de hermano mayor. Se trata de reeducar a lo que un columnista norteamericano llamó el Man Baby, el Bebé Hombre. ¿Que quiere Donald insultar a la Unión Europea? Pues coplilla de Carnaval: "a mí la Unión Europea me la menea, me la menea por los rincones...". ¿Que quiere Donald poner a los chinos en su sitio, o sea, detrás de su muralla? Pues coplilla de Carnaval: "Eres un chino-eres un chino joputín-tín-tín,/ de la era-de la era Donald Trump-amp-amp/ si el mercado se te chinga a mi plín-plín-plín/ tú dedícate a tu 'lollo' y a pescal-cal-cal". ¿Qué quiere Donald exterminar a los del Al-Quaeda? Pues coplilla de la chirigota 'Las Granadas de Allá': "Tira de la argolla, Ajmed, tira de la argolla ¡ya!". Todo esto se llama reconvertir la violencia por la vía simbólica: la pulsión se verbaliza o sublima, el violento se explaya, el público le aplaude, el sociópata se siente aceptado, se acaba con el riesgo de exclusión, y aquí no ha pasado ná. En nuestro stand de FITUR eso es lo que hubo: ná. Porque somos anticapitalistas y la belleza está en el interior. ¿Y el futuro? El futuro de Cádiz es casarse con Donald Trump. Nos lo ligamos con un tiriti-tramp-tramp-tramp, y le hacemos un hijo. Podría llamarse Polanko, para que haga juego con su hermana Ivanka. Se lo criamos a base de morrillo de atún y chocolate. Y cuando sea mayor, él solito verá si emigra o no emigra, si mata o no mata freudianamente a papá, o si se hace Torero Muerto. (Dios mío, a medida que todo se consuma me veo más y más perturbada).