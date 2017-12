Miedo a la oscuridad

A veces lo hago, pongo música heavy a todo volumen y dejo que su ritmo bloquee mi mente y me permita concentrarme. Algunos de mis textos preferidos se han gestado así, sujetos al vaivén agresivo de un riff y la voz chirriante de un cantante (normalmente inglés) como el de Iron Maiden. Lo fácil el día de los santos inocentes era hablar del troleo pedagógico que es Tabarnia, pero creo en el destino: he recibido en mi trabajo -con semanas de retraso- un disco de Maiden editado en 1992, el Fear of the Dark, y me ha llevado a reflexionar sobre otro tema.

Miedo de la oscuridad es lo que sufren muchas niñas, muchas mujeres, no sólo en la España del pacto autonómico contra la violencia de género sino también en países sin democracia como Irán y Arabia Saudí; miedo al castigo y la reprensión, miedo a que las arrojen a un sucio rincón y las conviertan en parte del decorado, en un objeto, en un semoviente. Miedo a tener miedo.

Y entonces, mientras suena potente el grupo de Steve Harris al tiempo que Bruce Dickinson clama al cielo con voz desgarrada, descubro el rayo de esperanza que supone una mujer llamada Anna Muzychuk, la ajedrecista nacida en Ucrania que ha impartido una maravillosa lección de valor y dignidad. Anna, 27 años, era hasta hace dos días doble campeona del mundo de ajedrez, y digo era porque perdió dicha condición al decidir voluntariamente no presentarse a la competición que se viene celebrando desde el 26 de diciembre en Arabia Saudí "por no jugar con las reglas de otros, por no llevar abaya, por no tener que ir acompañada cuando estoy en la calle y, en resumen, por no sentirme una criatura secundaria".

La tolerancia es necesaria en todos los ámbitos y, sin duda, más que ningún otro en el religioso. No seré yo el que diga a una mujer si debe o no usar un hiyab pero rechazo que se obligue a quien no profesa el islam a cubrirse con uno para participar en una competición deportiva internacional.

Anna, hija y nieta de profesores de ajedrez, ha sacrificado su más valiosa pieza al efectuar este arriesgado movimiento en una partida que va más allá del deporte. Si Zweig esgrimió el ajedrez para denunciar la vulneración absoluta de los derechos fundamentales inherentes a todo ser humano en la ocupación nazi de Viena, Muzychuk accede al Olimpo de los atletas comprometidos; se ha sentado frente a Jesse Owens, Katherine Switzer o Muhammad Ali y les ha regalado ese caballo de ajedrez que su abuelo entregó a su madre cuando Anna nació, esa pieza anacarada que demuestra que para combatir el miedo a la oscuridad no se exige raza, edad o sexo.