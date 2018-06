Métodos educativos

Ser madre es maravilloso. Pero, a qué negarlo, tiene momentos de darse chocazos contra las paredes. Yo llevo fatal las regañinas. No me gusto los días en los que solo me escucho decir "no", y no me gustan nada algunas reacciones de mis hijos.

Por ejemplo, cuando se hacen los indignados por recibir una reprimenda. "¿Yo qué he hecho? Si no he hecho nada, se ha roto solo; si yo no me había enterado de que había que recoger…". Eludir cualquier responsabilidad, negar la mayor, como si yo no estuviera allí delante, testigo de sus infantiles fechorías. ¿Me toman por boba?.

Otra con la que no puedo: "Pues mi hermano estaba gritando más fuerte; pues el otro día mi hermano tiró el vaso de leche; pues yo le he dado un empujón pero él me ha pisado". Que me dan ganas de decir (vamos, que lo digo): ¿Y a mí qué me cuentas? Ya me ocuparé de tu hermano cuando sea el momento, ahora te estoy diciendo lo que no me gusta de tu comportamiento, no trates de esparcir acusaciones para distraer mi atención.

Todo esto me exaspera. Pero entiendo que son niños de Primaria y que, como madre, es lo que me toca. Incluso, sin ser mi método favorito, de vez en cuando, me toca ponerles un castigo. Porque si adviertes de unas consecuencias y luego no las aplicas, pierden eficacia.

Como si a un político le dijéramos: si no cumples con la legalidad, tu programa electoral y la ética, no te votaremos más; pero, llegado el momento, le perdonáramos todo. No aprende: no asume responsabilidades ("a mí, ¿por qué me ponen una moción de censura?, si no he hecho nada, si no me he enterado, si no es mi culpa"), o trata de distraer la atención acusando a los demás ("pues peor son los independentistas, pues en otros partidos también hay corrupción…").

Pero si hay algo que me hace hervir la sangre, con diferencia, es que yo esté hablándoles y miren para otro lado o se vayan del cuarto, dejándome a mí discutiendo con la pared. En mi casa estas faltas de respeto no se consienten. No quiero ni pensar lo que hubiera pensado el jueves la difunta madre de Rajoy.