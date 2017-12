Mercado de invierno

Que el Cádiz despida el año en un puesto de ascenso directo de la Liga 1|2|3, es para estar satisfechos… si no mediara la desgraciada lesión de José Mari para lo que resta de temporada. Es ciertamente una baja muy sensible dado el magnífico rendimiento del jugador roteño, que se había revelado como un firme puntal como medio centro atacante del equipo amarillo. Quiero con ello significar que hay que hacer un llamamiento a la secretaría técnica del club del Ramón de Carranza para que con toda urgencia encuentre un recambio de garantías pues sin el concurso de José Mari la zona media queda coja. Un revés muy preocupante si se quiere seguir ocupando la cima de la clasificación. Quiero con ello significar que debe encontrarse con la mayor urgencia un hombre que venga a suplir con garantías al roteño, lo cual comprendo que resulta complicado, pero debe intentarse si no se quiere bajar el listón que ha marcado el Cádiz hasta aquí. En consecuencia, hay que buscar incluso de debajo de las piedras un futbolista de iguales o parecidas características técnica de José Mari. Y, de paso, buscar un delantero centro, puesto huérfano desde la (torpe) no renovación de Ortuño, que por cierto creo que se encuentra aún sin equipo y no sería difícil repescarlo para el "nueve" amarillo. Si de verdad se quiere seguir aspirando al ascenso es de obligado cumplimiento fichar a un media punta tipo-José Mari y a un centro delantero tipo-Ortuño. Todavía se está a tiempo de apuntalar estos dos puestos con gente solvente, y apuntara el eje de la zaga con un central zurdo de garantías. Cerrar los ojos a la realidad puede costarle muy caro al Cádiz Club de Fútbol. ¿Vamos a intentarlo? ¿Vamos a reforzar el equipo convenientemente para seguir con las ilusiones en todo lo alto? Sí, hay que intentarlo. Estamos a tiempo para iniciar el año nuevo con las máximas garantías de éxito. Pues, eso, a intentarlo. ¡Y feliz 2018 a todos!