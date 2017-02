El día 31 de enero de cada año suele concluir el mercado de invierno para los fichajes en el fútbol español. Se le llama Mercado Invernal, porque es relativo al invierno, aunque el invierno de verdad concluye el 20 de marzo.

Esta temporada el Cádiz ha fichado a Imaz, Aketxe e Iván Malón. Llegan jugadores y otros se van, como Juanjo, Abel Gómez, Mantecón y Carlos Calvo. Hay dos motivos principales: la limitación en el número de fichas y el ahorro económico, ya que siempre se puede llegar a un acuerdo con el club de destino y los jugadores descartados.

Otra cosa que hay quien hace en invierno es hibernar. A veces parece haber una actividad frenética en el mercado invernal mientras que la cantera se encuentra en estado de hibernación. Quizás como la cantera está tan cerca, no se le tiene la consideración de mercado invernal, sino de autoservicio permanente 24 horas. Sería bueno que los jugadores de la cantera vieran el mercado invernal como una oportunidad real de obtener, bien el premio de subir al primer equipo o bien un reconocimiento, tal vez económico, al menos de los destacados.

Por supuesto que el objetivo del Cádiz B y del Balón de Cádiz es el ascenso. En este sentido la labor de Mere está siendo impecable, y la de Lolo Rosano también. Es un lujo para el club contar con entrenadores de esta categoría en sus filas.

Pero es importante que los jugadores sientan que el mercado invernal no mira solo para fuera, sino que también se tiene en cuenta a la casa. Los jugadores de las secciones inferiores: juvenil, cadete, infantil, etc., están muy pendientes de esto. El éxito del fútbol formativo o fútbol de cantera, no se mide por los campeonatos obtenidos, sino por la calidad (y no solo futbolística) de los jugadores que se forman en ella.