M ADRE no hay más que una. La madre del líder norcoreano. La madre de Christine Lagarde. La madre de todas las bombas. La madre que me parió. Madre mía, qué cosas tienes. Madre Tierra o Pachamama. Madre de Dios. Calle Madre Amor de Dios (por la urbanización El Águila, Costa Oeste). La reina madre. La madre del rey. Madres de hoy. Mala madre. Madres de alquiler. Suegras. Madres forzosas. Madres solteras. Madres de día. Madres en la playa de la Puntilla. Madres conscientes. Madre de nueve criaturas. Te quiero, mami. Madreselva. Masa madre para el pan. La madre del cordero. Matronatación. No hay madre que por bien no venga. Madre superiora. Madre Teresa de Calcuta, ya santa. La madre que te trajo, niño. Madres por horas, sin contrato y sin seguro. Ay, mi madre. Mentar a la madre de uno. La matriz inversa de algo. El ciento y la madre. Un desmadre total. Eres la mejor madre del mundo. Madres de Plaza de Mayo. Asociación de madres y también padres de alumnos del colegio tal y cual. Madre del amor hermoso. La gran madre patria. La experiencia es la madre de la ciencia. Por tu madre, no me falles ahora. Las tartas de mi madre. Mi madre en bici. Las croquetas de la abuela (doble madre). Todo sobre mi madre. Supermamá. Madre de dragones, la que no arde, rompedora de cadenas. ¿Tuvo Frodo Bolsón una madre? Luke, yo soy tu madre. Marco y su mono, de los Apeninos a los Andes. Sierra Madre, México. La madre, de Maxim Gorki. La madre de Bambi. Mutter, Rammstein (2001). Frank Zappa and the mothers of invention. Tarjeta madre o placa base. Mamma mia, here I go again. La madre tanto de la gallina como del huevo. Mare mare mare, no mate usté al pollo, que la gallinita quiere matrimonio. Madre del universo, motor de vida, el inicio de todo, la luz primordial, vientre inmortal. Ideas para sorprender en el día de la madre, que fue ayer, por si alguien no se había enterado, pero que yo celebro a deshoras, hoy por ejemplo, regalando no cosméticos ni perfumes sino perennes referencias fortuitas.