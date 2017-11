Memoria y realidad

Yno me refiero ni a la histórica, que es una necedad más de esta politizada sociedad ignorante, ni a la mía. Aunque sobre eso del alzheimer, que lo tengo por herencia y ya está casi en la puerta, hablaremos otro día si me acuerdo. Pero sí a una memoria que no tiene La Isla, y no es la primera vez, mi recordado lector, que desde aquí lo refiero. Como, ni me quiero acordar, de todo lo que está pasando. Porque no me atrevería, apoyándome en la realidad, decir que estamos ante el portal de una verdadera guerra civil. Nadie se arriesga a exponerlo, pero yo no tengo nada que perder si lo afirmo, pues ya todo se me frustró hace tiempo. Todavía ese trágico desastre no lo es, sin embargo, mi memoria me dice que con el tiempo en la realidad todo puede ocurrir; sobre todo, cuando en esas elecciones convocadas ganen otra vez los independentistas de mierda.

Pero, además, vuelvo a referirme a esta desmemoriada Isla o la Isla desmemoriada, donde una vez más la realidad se impone y se nos declara gramaticalmente la calidad y el valor que tiene nuestro adjetivo. No obstante prefiero la segunda expresión, es decir, el adjetivo pospuesto; y si no acuérdese mi lector de lo de hoy tan de moda: preso político o político preso. Aunque aquí sería mejor y mucho más acertado y conveniente la anticipación de ese adjetivo. Un elemento de la gramática tan esencial e importante que al colocarlo delante o detrás cambia el significado de la frase o la expresión.

Tan desmemoriada es esta Isla que no se acuerda de que allá en el mes de marzo del noventa y ocho, tuvo lugar el I Encuentro Nacional o Congreso "Camarón de La Isla", algo de lo que nadie se ha acordado cuando y muy acertadamente se ha celebrado el del presente año. Como tampoco hay memoria cuando por primera vez se puso en marcha en enero de 1996 la "Ruta de Camarón de La Isla"; ni nadie se acuerda de que la primera "Ruta del tapeo" se sucedió y se estrenó tanto en esta Isla como en el resto de la provincia. Pues, el concejal de turno, se la trajo, donde se la encontró, de la malagueña Marbella. Y, para colmo de los colmos, también ese mismo delegado socialista de fiestas y turismo, y siempre bajo la alcaldía del gran Antonio Moreno, fue quien promovió y colaboró para establecer en La Isla una Asociación de Reyes Magos (allá por el mes de enero de 1998), una institución que ya funcionaba en la mayoría de ciudades de la provincia, pero que aquí aún no la había.

Total, mi lector desmemoriado, una Isla que no se acuerda ni la evidente realidad le es favorable; porque ni sabe ni recuerda quién fue ese concejal que inició todo esto. Y que por culpa de esa desatada memoria no ha tenido el buen tino de conceder ese privilegio y bonito regalo de haberlo nombrado rey mago alguna vez. Esperamos que sea "todavía".

Memoria y realidad que en esta Isla que tanto quiero no coinciden para nada. Digo.