Mediocridad

Hubo un tiempo en el que la gente usaba la literatura para pensar. Porque las ideas construidas sobre sus personajes invitaban a la reflexión. Te enriquecían literaria e intelectualmente. Hubo un tiempo en el que se consideraban creadores, en el sentido latino de engendrar, producir, una obra que trascendiera a través del o los tiempos. Pero aquello debió ocurrir cuando, dicen hoy, las cosas eran tan antiguas que no tenían nombre. Y además eran obras cuyos traductores eran buenos. Es decir, no perdían el sello literario de la mala frase crucificada.

Gonzalo Torrente Ballester, nos legó en su Cuaderno de un vate vago la lucha íntima entre el escritor, los personajes, las situaciones, las contradicciones, los momentos escuálidos del alma, cuando el poeta siente la precisión de la tristeza que reside en nosotros. Los, las, de entonces, redimían sueños, esperanzas, dolor, porque el dolor reside en el corazón del lenguaje, a través de la literatura. Cortázar, en Rayuela, escribe que sólo el que espera podrá encontrar lo inesperado y si lo encontrado es dolor, aprenderemos sufriendo lo que diremos cantando, es decir, mistificación pura entre lo dolido y lo dañado.

¿Qué pretendo con esto? Señalar que José Lezama Lima cuando se licenció como abogado ya estaba consagrado como creador. Su novela Paradiso está considerada como una de las mejores del mundo durante el siglo XX. Paul Elouard, el comunista-dadaísta francés no tenía estudios y eso no le impidió consagrarse como gran poeta con Capitale de la douleur hasta nuestros días. Alejo Carpentier, educado por sus padres, abandonó la arquitectura como carrera pero eso no le impidió ser referente mundial en la literatura cubana. Concretamente la riqueza léxica de estos creadores está reconocida mundialmente y la dimensión del pensamiento y el lenguaje. También padecía esa presunta carencia el inventor del Diccionario de Símbolos.

Y grandes creadores como Faulkner, Roberto Bolaño, Saramago, Borges, Melville o Cortázar si escribiesen hoy dentro de la gran ola de papanatismo sancoché, que nos invade, no pudieran anteponer el título académico a su singularidad como escritores. No lo poseyeron y Faulkner y Saramago son premios Nobel. En mi Diario de Cádiz tan querido, a Carme Riera le anteponían la Cátedra de Lenguas a su rango de escritora y en tercer lugar aparecía como Académica de la Rae. De la gran Rae.

¿Dónde está el reino de los mediocres? En una sociedad que se cree igual de digna y creadora que cualquiera de ellos. ¿Cuántos doctores, licenciados, graduados e ítem murieron sin ver más allá de sus huesos sostener una línea literaria inmortal? ¿Imaginan p.e. pitero, flamencólogo, tuiteador y escritor? ¿No, verdad? En una sociedad dividida, que cree tener la sartén por el mango, todos y todas, la gente vía marca, titulín, o lo que sea pretende destacarse de los otros. Como el Lacoste o las Ray Ban, y todas las zarandajas del consumo consuno. Cualquiera se cree hoy escritor, poeta y… Expertos neurólogos para el bisturí del bolígrafo…

El odio prima sobre cualquier cosa. La maldad es una baraja ciega de tarot. Las pequeñas cacas de mosca que son las letras, deben sostener al menos la presencia de la creatividad. La mediocridad sin áurea, reina en España, en la Ínsula y en los días. La tristeza es una cal porosa que me absorbe. Y el día que muramos, soberbios elatos, seremos menos que una ínfima partícula en los cojones de un neutrino. Bienvenidos, algunos, a la Academia de los Tontos, los carajotes y los plepas…