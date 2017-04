José Antonio Hernández Guerrero en su calidad de director universitario del Club de Letras, envióme un texto sobre la Mesocracia, que es esa "amplia masa de adictos televidentes que, pasivamente, alimentan su débil imaginación y llenan su vacío pensamiento con los productos más insustanciales que les proporciona la ya no tan pequeña pantalla". Y Miguel Pérez, apreciado amigo y compañero de la UCA, añade: "Los mediocres aceptan el antiguo y pragmático consejo de no hacer sombra al sistema establecido". Perfecta la simbiosis. El mediocre descabeza el tallo que crece a su alrededor para que no moleste a su laboriosa mediocridad, y creando más mediocres se llega a la mesocracia.

Y es verdad. Los programas de la tv están cortados por un mismo patrón. Me recuerdan a las ferias de principios del siglo XX, donde todo tipo de aberración era expuesto al público, morbo puro, interés enfermizo por personas o sucesos desagradables, seres bicéfalos -Diario de Cádiz el domingo publicó un reportaje-, mujeres barbudas, hombres lobo, etc., lo que hoy se usa aún en plena vigencia, la plastinación de cadáveres como forma de arte. Así nuestras televisiones nos muestran seres "esbolillés" o más inútiles que coliflor de plástico imponiendo su opinión subjetiva y bruta en platós y programas que obnubilan, morbosamente, al que los ve. Nos imponen términos como clavos, el machismo como insulto en cuanto disientas de alguien o algo ante una femen, o el racismo, o el fascismo, o…

Es mejor no pensar. Utilizar subpensamientos expandidos para dividir, insultar, distraer la atención de los asuntos morales o pecuniarios que pudieran interesarnos. Hay cadenas que emiten programas con obesas mórbidas de trescientos quilos, para que disfrutemos de su calvario, programas donde los enanos son mostrados en la misma amplitud que nos los mostrase Velázquez. Y la invasión extraterrestre en la de los chef, que no hay, casi, programa donde no aparezca una estrella sideral que nos explique o el diseño del plato o su telurismo añejo. El jartarse de comer es signo de tener en los genes las secuelas del hambre eterna y estamos en crisis y esa falsa opulencia se nota.

Pero la submediocridad no perdona. Esos seres acondroplásicos que muestra, y que antes paseaban como bufones lo que no podían disfrutar como personas, que trabajaban en circos o en plazas de toros, han sido relegados por los antitaurinos al ignominioso paro. ¿Matar un becerro? ¿Torturar? Enano o no, a la hoguera de los insultos.

Vamos muriendo en educación, en sanidad, en conocimientos. El horror vacui nos hace colgar banalidades, las tristes vidas que adoptamos con la soledad espantosa de fondo. Y el mundo tira las piedras sin plantearse la culpa.. El aurea mediocritas fue el sueño de la vida retirada, de gozar del tiempo de lectura, creatividad o reflexión. Hoy el sistema educativo impone una enseñanza pobre, que genera gente competitiva sin preparación suficiente y con una crisis económica y de valores desconcertante que amplifica la sensación de soledad individual. Por otra parte edifica cimientos para el odio y la intransigencia, fruto de las carencias educacionales, afectivas o laborales. Esa mediocridad es la terrible. La que usa el sistema. Esa mediocridad tan esplendente.