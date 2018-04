Claro que tenía pensado escribir de Cifuentes, y de Pablo Casado, y de Toni Cantó, apuntando, eso sí, la pequeña-gran diferencia que existe entre falsear un currículum con estudios que no posees y falsear un título, es decir, poder acreditar que tus estudios son válidos cuando te los han dado por tu mismísima jeta política. Sí, me apetecía mucho escribir sobre el sudor, las cantidades ingentes de café y de fuerza de voluntad (la cantidad de tiempo, dios mío, el tiempo tan escaso...) de las personas que se costean y obtienen su máster con todas las de la ley. Sí, quería escribir sobre que Harvard está en Aravaca y sobre qué nos queda cuando una institución que debe ser totalmente independiente como una universidad pública ampara a la poca vergüenza. Pero se me cruzaron anoche los másteres del desastre: Estados Unidos, sus aliados, Francia y Gran Bretaña, y la declaración de apoyo de nuestro presidente. Y se me quitaron las ganas de todo.