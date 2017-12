Si admitimos que idea es sinónimo de ocurrencia, llegaremos a la conclusión -sin disimulos partidistas-, que estamos gobernados a impulsos de ocurrencias, expuestos a que cualquier mindundi con mando en plaza se le ocurra, por ejemplo, imponer calles peatonales de sentido único; que una movilización de gente adoctrinada se crea que es la cara visible de una mayoría -que los ignora- y que no acuden a sus reclamos porque tienen 0,5 grados más de inteligencia y 0,1 más de información que la jauría vociferante.

Decía Chertenton que "todos los educadores son absolutamente dogmáticos y autoritarios. No puede existir la educación libre, porque si dejáis a un niño libre no le educaréis". Contradecirlo, a estas alturas, es casi imposible, pero añadir matices a su pensamiento es absolutamente necesario. Existe una dicotomía entre la función del educador y la del formador/informador. Para el caso del primero no basta una persona; la educación es siempre el resultado del concurso de varias coordinadas entre sí: en primer lugar, la familia, a continuación el profesorado, después el ambiente con sus influencias, los sistemas con sus perjuicios y, cómo no, por desgracia, los intereses políticos con su carga de mediocridad y su malsano interés de que nadie adquiera capacidad moral para poner en entredicho ni cuestionar sus poderes adquiridos gracias a leyes electorales más que discutibles. Más o menos para que los encaramados puedan decir: "Después de mí, el diluvio".

La formación es otra cosa. No es un hábito, sino el procedimiento para que cada uno supere sus carencias cognitivas y lo oriente de forma determinante en los procesos mentales para desarrollar la percepción, la memoria, el lenguaje y, cómo no, la comunicación social o de cualquiera otro tipo. El resultado de prescindir de este esquema básico lo tenemos a la vista: solo unos pocos adquieren la facultad de pensar por sí mismos.

En esa estamos. Todo lo demás da asco: los discursos partidistas, las promesas electoralistas, los argumentos de las derechas, de las izquierdas, de los nacionalismos, de los populismos, de los integrismos y de todos los dogmatismos habidos y por haber que, a la corta y a la larga, supone un crimen de lesa humanidad y el riesgo de convertir al ser humano en un vegetal con escasas raíces abocados a la manada.

De acuerdo, acaso no son fechas para andar con pesimismos cuando se ha aceptado la alegría, por decreto con falsos papás noeles y arbolitos con abalorios de colores. Quizá sea inapropiado utilizar ahora ninguna dosis de la amarga y desnuda realidad. O tal vez, no. Quizá sea el mejor momento para meditar al tiempo que se da paso a los recuerdos de otras Navidades pasadas y -al igual que hizo Mr. Scrooge, aquel protagonista inolvidable del Cuento de Navidad, de Dickens-, sirva para rectificar desde la raíz misma lo que nos está condenando tan sigilosamente como el Polonio-210. ¡Con lo a mano que tenemos el contraveneno!: Exigir que se nos respete para que cuando digamos -como ahora corresponde- Feliz Navidad, todos sepamos que es un deseo sincero, no el formulismo de una mascarada comercial.