Vivimos una época de desempleo, pobreza, emigración y resurgir de los nacionalismos xenófobos. En este contexto el arte y el pensamiento buscan activamente modelos y respuestas. Hace poco estuvo en Cádiz Mercedes Monmany para presentar su último libro, Ya sabes que volveré; un ensayo que gira en torno a tres escritoras judías que murieron en Auschwitz. La que mayor impacto causa es la holandesa Etty Hillesum (1914-1943), una mujer de extraordinaria fortaleza moral que dio su vida por ayudar a los judíos del campo de concentración, y cuyo espíritu resucita en sus diarios. "Podemos sufrir, pero no podemos sucumbir". "Hay que conocer los motivos de la lucha que se lleva a cabo y empezar por reformarse a uno mismo, volver a empezar una y otra vez cada día". "Si Dios no me sigue ayudando, entonces tendré que ayudar yo a Dios". "Es el problema de nuestra época. El odio feroz que sentimos hacia los alemanes. Ese odio vierte un espantoso veneno en nuestros corazones. Es una enfermedad del alma. Pero el odio no está en mi naturaleza". "Si llegase a sobrevivir a esta etapa, surgiré como un ser más sabio y profundo. Mas si sucumbo, moriré como un ser más sabio y profundo". Qué curioso que este mismo sea el mensaje de una obra que está ahora en el Teatro Valle-Inclán de Madrid: La tumba de María Zambrano. Pieza poética en un sueño. El texto es de Nieves Rodríguez, y la dirección de Jana Pacheco; consigue que volvamos a sentir que "el teatro es la poesía que se pone de pie", como decía Lorca. "Los caminos que no conducen a ninguna parte se convierten en laberintos", decía la filósofa María Zambrano (1904-1991). Esta Zambrano que sale de su tumba en busca una palabra que ha buscado durante toda su vida y que resulta ser 'paz'. El principio de la civilización es la educación en valores. Los valores han de encarnar en modelos humanos. No hace falta ser creyente ni militante para advertir el carisma de eso que llaman el "instinto de la virtud", algo que caracteriza al líder espiritual. Monmany, Rodríguez y Pacheco dan en la tecla cuando, en estos momentos de incertidumbre, vuelven sus ojos a Etty Hillesum y María Zambrano.