MEMAS, MEMES Y MEMOS

Qué nos gustan los juegos de palabras y las fotitos divertidas, cómo disfrutamos de ese concepto tan en uso actualmente y que han venido en llamar el zasca, cuánto daño hace el humor a lo grave, a lo serio, al adversario. Y que conste que entiendo la guasa como innata a lo español; no me vengan con que si los andaluces, los gaditanos y demás. El humor denota inteligencia, eso es algo fuera de toda duda, y la capacidad para hacer reír, la ironía o el cinismo, no están (o estaban) al alcance de todos.

No hace mucho que algún politólogo (por cierto, qué buen insulto: "¡Politógo!") de esos que asesoran a los candidatos en sus campañas engañectorales se dio cuenta de que a la juventud votante se la ganaba por medio de la chanza y el humor, con apariciones en programas chorra de televisión y desprestigios risibles en internet. Y entonces triunfaron las apps creadoras de nuestros memes favoritos: el garabato enfadado, el Yao Ming que grita, Julio Iglesias apuntándote con su dedo y, cómo no, el Batman que abofetea. Todos los hemos usado y rebotado porque todos aspiramos a ser como Mel Prats: queremos definir una idea sardónica en un recuadro que haga sonreír o carcajear al otro y, al mismo tiempo, que encierre algún tipo de crítica política o social. #JeSuisMel, o quisiera serlo, lo reconozco.

El problema es que los memes, como cualquier otra cuestión, caducan, pierden fuelle y gracia, son corrompidos por al abuso que de ellos hacemos en los temidos (y nunca bien ponderados) grupos de wasap. Tengo amigos que son tan expertos en memes que ríete tú de la inmediatez de las agencias de comunicación: uno se entera antes de la detención de Carles Puigdemont por la ristra de imágenes graciosas (155 en el último recuento) que te llegan al móvil que por un teletipo urgente; te ponen al día más rápido con cuatro fotos que por la interrupción del informativo de televisión que anuncia que Cristina Cifuentes ha confirmado -acogiéndose a sagrado, o sea, mediante plasma- que es la ganadora secreta del nuevo Master Chef, aunque esté ilocalizable su libro de recetas "Cocina ex profeso tu TFM con Cifuentes" (agotada la 34ª edición).

Y claro, ves a los podemistas rulando memes de la presidenta rubia por RRSS y a los socialistas repartiéndolos por su telaraña paralela de grupos; te fijas en los populares enviando fotitos de Carles en el Prendimiento en sobre cerrado y a los de C's consumiendo memes del uno o de la otra en función de la CCAA en la que residan, y caes en la cuenta de que España es un meme en sí misma.

En realidad se ha socializado la acidez: también los memos hacen memes. Y las memas, no se me vaya a enfadar Pilar Rahola.