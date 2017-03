Hace mucho que no lo veo. La última vez fue en Alcalá de los Gazules, su pueblo, una mañana de sol esplendorosa. En lo que allí llaman "la playa", el sitio de la sociabilidad, el paseo y las terrazas. Lo encontré muy bien, como si ya hubiera completado del todo la vuelta, eso que se dice. No sé, es evidente, si está definitivamente de vuelta quien tuvo un gran poder en la provincia y en su organización política, el PSOE, pero me lo pareció. Lo saludé y me quedé con las ganas de preguntarle por algo que él realmente quiso que se hiciera y no se ha completado… cinco años después. Me refiero, como sin duda ya sabes, a las fortificaciones del puente de Zuazo, y al mismo puente, que sigue con su higuera en uno de los ojos y la esperanza de su restauración e iluminación, como se dijo antes de 2010, el año de los fastos, los dos siglos que hizo que España hubiera sido la Isla, nuestra Isla de León.

Luis Pizarro, se sabe, lo sabes, apostó por esa actuación y gracias a su impulso el Real Carenero no es una chatarrería ni sus alrededores un basural. Todo formaba parte de un todo que mostrar, digo Puntales, los baluartes, San Felipe Neri, la Compañía de María, la Iglesia Mayor… Digo que aquella gesta insólita y la Constitución del Reino de España que se redactó en la Isla y Cádiz, y se promulgó en las escaleras de San Felipe Neri, está formada por una red de toponimia, por un conjunto de nombres, espacios, lugares. La idea era hacer un hilván con todo eso, un engarce, o un rosario, un collar de perlas preciosas. Pasó el día, pasó la romería. Lo aprendí en mi familia gallega, escéptica y desconfiada, por la acumulación de experiencias, la sabiduría que dan los años. No tengo más remedio que darle la razón al fatalismo. Pasó el día, pasó la romería. En su Alcalá de los Gazules, tan blanca y tan bella, Luis Pizarro debe algunas tardes mirar hacia esta bahía y lamentarse de que nadie hubiera completado su trabajo, hubiera encontrado las fórmulas para hacer realidad un sueño necesario. Cinco años después. Y ahora, además, esta contienda interna de unos contra otros, que no nos engañen. De unos contra otros. O sea, como siempre. ¿Van a decir que si ganan completarán este trabajo de Luis Pizarro en la Isla y en el conjunto de los lugares que se quiso que fueran un atractivo indudable que ofrecer a quienes vinieren a conocer lo que aquí se jugó España, se jugaron los españoles? A sangre y fuego. Heroicamente. Digámoslo de nuevo: en la Real Isla de León.