Curiosa la biografía de este hombre con relación al tranvía de Chiclana a Cádiz. Desde el primer momento se subió a la máquina, se desgañitó explicando a todos las ventajas de un medio de transporte perfecto, llevó a gente por Europa para que algunos vieran la normalidad y la modernidad de la apuesta de la Junta de Andalucía.

En definitiva, aunque eran alcaldes andalucistas los que -por definición- apuestan por el tranvía es López Gil el que abre la oficina al público y se multiplica reuniéndose con todos los colectivos para anunciar la buena nueva: Annuntio vobis gaudium magnum. Habemus tranvía.

Digo que a alguna de esas reuniones asistí, lo recuerdo muy bien. Con el consejero Zarrías, que entonces ya no lo era, creo. Fue muy ilustrativa. Un escéptico insondable -Gaspar Zarrías- y un optimista existencial entonces -López Gil- reunidos con una veintena de isleños dejándose ilustrar sobre el tranvía por la calle Real.

En coherencia con haber sido la bandera del tranvía, que se la quitó a De Bernardo y Moreno, ahora se ha convertido en pararrayos. ¡Apuntadme a mí, soy vuestra víctima! Es el procedimiento.

Entre los auténticos responsables, ese conjunto de inútiles, de ineptos, de impresentables, que tienen nombres y apellidos (hablo de técnicos, programadores, políticos de Sevilla…) y el malestar del pueblo, se ha interpuesto López Gil como un valiente. Esto pa ti, esto pa mi y esto pa los negritos. ¡Ole!

Bueno, ole para el que no vea el juego, el trile, el bochorno que deben sentir algunos en la calle Arenal, en la plaza de España de Cádiz y en algún departamento decente de la Junta de Andalucía, que sin duda los hay, todo no está definitivamente putrefacto.

Que no se nos vaya el hilo. Después del vídeo demoledor de un López Gil afirmando como solía, con total rotundidad, que el tranvía circularía con normalidad no sé qué día de qué año ya pasado, ahora él mismo se asoma a la ventana de las televisiones para afirmar que, muy probablemente, sea el año que viene cuando el tranvía de Chiclana llegue… a La Isla. ¿A Cádiz? No me haga preguntas difíciles.

¿Es el mismo López Gil que tanta ilusión puso en ser alcalde de San Fernando, el modelo de modernidad, de social democracia, de heraldo de la Cultura y del progreso de la ciudad? Absolutamente no, ya se acerca más a aquel Zarrías escéptico e incrédulo, un punto soberbio y perdonavidas, hoy imputado de delitos graves en Sevilla.

No va a comprometerse más con una fecha, eso lo ha aprendido perfectamente. Ni con casi nada. Amagando, parando, amenazando y siendo un frío de la política se está manteniendo en un cargo del que lo sacarán los de Pedro Sánchez si ganan las primarias. Con carácter inmediato.

Pero lo que nos interesa a los ciudadanos es que nos digan alguna vez la verdad. Y cuánto nos ha costado. No será López Gil, de esto estoy convencido.