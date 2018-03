Despejada la incógnita que no era: José Loaiza ya es el candidato del Partido Popular a la alcaldía de San Fernando. Hablamos de un político que ya vino sabido, y ahora lo sabe casi todo. Y sobre todo de lo más importante. La gente vota por vaya usted a saber. Yo estuve allí, en el patio del colegio de San José, en el mitin final de campaña. Sólo allí se atrevió Loaiza a denunciar las cuentas que le dejaron los andalucistas, los mismos con los que había gobernado en coalición. Claro que, visto lo visto, tenía razón en lo que me dijo: si ellos (el PP) no llegan a pactar con los andalucistas de Francisco Romero, estos se hubieran ido inmediatamente con los socialistas; un poco como lo que se suele decir: estos son mis principios pero si no le gustan, los cambiamos.

Lo cierto fue que pasaron cuatro años muy tristes y frustrantes, cuatro años que terminaron como empecé diciendo, confesando la desastrosa contabilidad municipal del cierre de campaña en el patio del colegio de San José. Pero el panorama ha cambiado mucho hoy día, pese haberle dado el PP a Loaiza esta última e inesperada oportunidad: nadie hubiera sospechado que repetiría una elección tras perder las dos últimas elecciones. Será muy interesante lo que vaya a decidir la ciudadanía sobre el particular con C's ascendiendo, bajando Podemos y la incógnita de este nuevo andalucismo cuyo carro imposible empuja un isleño valioso llamado Lolo Picardo, con Romero de Artur Más. Es así de fácil y difícil al mismo tiempo. En una ciudad gobernada por la socialista Patricia Cavada, que lleva casi tres años sin un rasguño siquiera, "Loaiza'19" puede ser el lema de la candidatura del otrora alcalde popular. El isleño posee mucha solvencia ante los altos dirigentes del partido, que le dan esta otra y seguro última oportunidad. Por eso pienso que se acerca una contienda encarnizada: Loaiza´19 sabe que si pierde las próximas elecciones municipales no habrá un Loaiza´23.