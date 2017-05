Soy animal de costumbres. Suelo tomar café en el mismo bar y en la misma mesa, cada verano tiro toalla en la misma zona de La Caleta, me corta el pelo el mismo tío que la primera vez que fui sola a una peluquería. Soy un animal de costumbres y tiene su explicación. No hay un porque sí o un porque así lo he hecho toda la vida. Cada costumbre toma de su mano a un recuerdo, un miedo o un deseo. Abraza una razón. ¿Que los recuerdos se borran, que los miedos se superan, que los deseos se apagan? Innegable, tanto como que las costumbres cambian. Y no hay vértigo si hay razones. A mí (sin cáliz ni amo) me gusta explicar que mi Carnaval nació para rebelarse contra la fiesta de la represión del deseo que lo precede. Que es tan popular que no necesita la muleta de la conveniencia turística. Que se llama Carnaval por una razón. Que si el hombre le da sentido al mundo con la palabra, cambie usted si quiere la costumbre pero llámela de otra forma.