Literatura pura y dura

Se acabó el año Cervantes. Militar y escritor, como Garcilaso. Recaudador y cristiano, como San Mateo. El año Azorín transcurre ya casi acabando. Lo mejor de los centenarios es que se pueden prever. Preparar. Reeditar. Etc. Enrique Montiel y Luis Berenguer admiraban a Vallejo. César, el peruano que escribiera Trilce, cuya anécdota sobre el título es tan inocente, como que le instaron en la imprenta a decidir él mismo y, como no lo encontraba, preguntó que cuanto valdría el libro y al informarle que tres soles, el dijo Trilce. Si la anécdota es cierta, trilce para Vallejo fue tres soles. Recordemos que los poemas incursos en el libro también carecen de título. En España tenemos tradición de poetas oscuros. Góngora, la fuente del veintisiete, lo fue. ¿Pero qué era la poesía para Vallejo? Buscar un vocablo para cada emoción. Cuando no lo encontraba lo deformaba entre los que sabía. Los unía de otro modo. Así le nacían vocablos nuevos y desnudos.

Pero el tiempo que es noria de modas y desafueros, trae y deja constancia de cíclicas resoluciones, impone abstractos criterios. Obscuridades, modas. Me explico: la suma de pensamientos mediocres en busca de su minuto de gloria, pervierten el sentido de toda la cultura de los millones de individuos que componemos una sociedad. Un movimiento extremo nacido en la América más profunda, niega que un blanco pueda escribir sobre negros, al no serlo, y que cualquier historia narrada desde una raza o sería discutido ahora por no ser canis lupus y Juan Ramón con Platero, lo mismo. Y Orwell con su granja ni quiero pensarlo.

Toda la literatura tachada por la moda llama apropiación cultural a esa incursión en un mundo distinto al del escritor. Si a eso le unimos las teorías de empezar in media res, o la que postuló que el escritor no tenía que describir el teatro y escenario de su historia, porque coartaba la imaginación del lector me suena a impongo una norma y el que no la siga no es demócrata.

¿Nos suena? Reglas dispuestas para erigirse en algo sólo ellos. Me sabe a postura nacionalista, a ismos demasiado conocidos, de gente que en democracia quieren mutilar la democracia.

Si a todo esto le añadimos la terrible sospecha del extremismo, tanto de izquierdas como de derecha, quienes desde siempre se han erigido en guardianes de esencias culturales y memorias, no recuerdan a Vallejo, a Góngora, su Polifemo es poesía pura y dura, aunque a veces, ambos, suenen a albañilería de la palabra, y la poesía pueda huir ruborizada de los ripios, -Chamorro dixit-. Todo poeta es una norma. Ahí están los poemas del mismo Berenguer, Juan Mena, Enrique Montiel y cierta parte de la obra de José Luis Tejada, el poeta del Puerto. La poesía pura es casi un estado místico. Sólo se percibe en algún verso. La palabra, a veces, la impurifica. La poesía más pura es la razón embellecida. Algo que nace y va.