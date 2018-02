Líneas rojas

Por lo últimamente leído se presenta una campaña electoral cara a las siguientes elecciones municipales interesantes y sobre todo muy diferentes a las que hasta ahora hemos tenido en estos años de bendita democracia. Puede que haya hasta muchas sorpresas con candidaturas que darán mucho que hablar con respecto a quién se presenta y por qué partido.

Quedan dos años y en este tiempo hay que seguir trabajando para El Puerto, que es lo que les cuesta trabajo creerse a algunos, y no paran de torpedear esa labor con maniobras fuera de lugar.

Que se sepa por lo que circula en la red, Raul Capdevila vuelve a la arena política con gente muy joven y con ganas de trabajar por El Puerto, pero vamos, eso es lo que dicen todos cuando llega la hora de currarse las elecciones. Después, "del dicho al hecho va un trecho", que dice el siempre sabio refranero español. Aunque no se sabe el nombre ni la afinidad política del partido o grupo por el que se va a presentar, ojo, que puede haber "grandes" sorpresas.

También se apunta de nuevo la vieja guardia del antiguo Partido Andalucista, a los que hay que añadir un partido de nueva constitución que hoy viernes se presenta en la ciudad y como es lógico el actual Ayuntamiento, es decir PSOE, Izquierda Unida, Levantemos, Ciudadanos y el PP. Y quizás algunos mas.

Yo me atrevo a pedirles a todos ellos dos cosas principalmente, la primera que se comprometan de verdad a trabajar por y para El Puerto, desoyendo cuando toque las instrucciones del partido de turno. Y la segunda que no se traspase la línea roja del respeto a las personas y su entorno. El bochornoso espectáculo de las falsas denuncias y mal intencionados juicios no solo está prohibido por ley sino que está fuera del juego ético que en todo momento los políticos deben aceptar y no aparentar.

Y para algunos, los que aun no tienen claro cuál es la labor de todo periódico y los periodistas que escriben en él, que vayan al cine y vean la película Los documentos del Pentágono.