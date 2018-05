Una Liga en 180 minutos

Que el Cádiz, con la pésima segunda vuelta que ha realizado, aún dependa de sí mismo para meterse en los play-offs de ascenso dan una idea de la igualdad que domina una categoría tan imprevisible como apasionante. El cuadro de Cervera se va a jugar la vida en 180 minutos. Después de tantas batallas, de altibajos, el Cádiz sabe que ganando al Tenerife en casa tendrá muy a tiro los puestos de honor. Lo contrario no será un fracaso, ojo, en todo caso una desilusión tras una campaña en la que se ha codeado con los puestos altos desde hace muchos meses. Pero la mala noticia es que el Cádiz ha perdido esa aura de fiabilidad que le acompañó durante la primera vuelta. Un equipo que quiere ascender no puede salir goleado de un campo que venía siendo una bicoca para la mayoría de los rivales. Si el filial culé se jugaba la permanencia, el Cádiz peleaba por cotas mayores, con jugadores con más experiencia y que por momentos dieron pena.

Sorprende aún más cuando tamaño ridículo se produce apenas seis días después de completar un partidazo ante el Zaragoza en el Carranza. Allí sí que el Cádiz pareció el Cádiz, ese equipo solidario, de líneas juntas, ordenado, capaz de presionar con cinco hombres en campo rival, expeditivo atrás, en fin, lo que viene a ser un equipo de fútbol. Si ante el Tenerife vemos esa versión de los amarillos habrá muchas opciones de conseguir el objetivo. En caso de que por contra comparezca ante los aficionados el conjunto desganado, con defensas sin ganas de correr al despeje y medios desconectados, más vale en asumir que este año tampoco será el del ascenso. Y no es que haya que rajarse las vestiduras, ya digo, la Segunda me parece una competición divertidísima, pero claro, ya puestos a soñar, por qué no aspirar a ser ya no el Villarreal sino al menos el Leganés. Quedan dos partidos para mantener vivo ese objetivo. Al menos hay que morir peleando.