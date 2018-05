Qué cantan los poetas andaluces de ahora?", preguntaba Rafael Alberti. Tras unos días en Cádiz, mi pregunta es: "¿Dónde están los líderes gaditanos de ahora?". Todo grupo necesita líderes. Tal vez esa palabra, de entrada, no nos caiga simpática porque al pensar en ella imaginemos alguien que nos utilice para sus fines y no para los nuestros. El falso líder hace justamente eso; el verdadero, lo contrario.

Líder es quien conociendo la realidad no se conforma con ella. No gustándole lo que lee en el periódico de hoy, se esfuerza por crear buenas noticias para el de mañana. No todos tenemos madera de líder. Es un don, una vocación, y no de las más cómodas. El líder no impone: convoca. El líder no se cree en posesión de la verdad y por ello, escucha, escudriña las posibilidades que hay en los demás y les invita a despertar y salir de sí mismos para integrarse en un proyecto común. El líder no va por libre: sabe que solo se llega antes, pero que en grupo se llega más lejos.

Cádiz necesita líderes. Cádiz necesita personas que la amen profundamente y la quieran distinta y mejor. Y que para lograrlo estén dispuestos a complicarse la vida.

Me consta que en Cádiz existen esas personas que quieren tirar para adelante. Sé que los hay en el campo de la universidad, de la política, de la economía, de las diversas profesiones, de las familias, de la Iglesia. Sé que también en el mundo de la educación existen educadores líderes que no se conforman con transmitir conocimientos a sus alumnos sino que desean ayudarles a que se preparen a vivir la vida con pasión, compromiso y misericordia. Misericordia sí, porque si ante el sufrimiento ajeno uno no se siente profundamente conmovido en las entrañas como le pasaba a Jesús, lo normal es dar un rodeo y refugiarnos en nuestra confortable casa.

Líderes gaditanos de hoy, que sé que existís, daos a conocer para que todos veamos que es posible soñar y trabajar para hacer realidad esos sueños. ¡Cádiz os necesita, no le falléis!