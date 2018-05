Leones y burritos

Juan Pablo Forner recuperó un escrito de Pablo Segarra intitulado El Asno Erudito fábula original de un poeta anónimo. Lo encontré en un rastro de Almería. Uno viaja de cuando en vez, y me asaltó la idea de cotejarlo con el Asno de Oro, de Apuleyo, que tanto influyó en el Lazarillo. Acogí como tesoro lo que podía disfrutar como lector. Era la Feria del Libro de Cádiz, y, quieras que no, el comercialismo te induce las jambres de leer. Y más en los hoteles.

Poseo el vicio de la lectura. Leyendo entras en otra dimensión espacio-tiempo. Mi amigo Pepe Chamorro afirma que es homicidio cultural comprar un libro y no leerlo. Me las prometía felices pensando en el atracón jocoso, cuando, estábamos en Mojácar pueblo, según un cartelito existente "uno de los más bonitos de España, y quise comprar un periódico…No había ni kiosco, ni papelería, ni librería. ¿?. Más tarde me ocurriría lo mismo en Roquetas costa. Llegué al hotel sin entender cómo se hacía alguien con algo legible allí. Y, si se editaba más que nunca, dónde se cortaba la cadena.

Me dejé caer en el butacón. Saqué el libro de mercadillo. El Asno Erudito, recuerden. Me sumergí en la lectura. El prólogo achacaba a los malos poetas los vicios del lenguaje y su ignorancia. Lo hacía con arte. "Lo malo es que la peste de los poetas vulgares es daño incorregible gracias al amor propio de cada uno de ellos". Miré la edición. Madrid, 1782 y corroboré que no era contra la gente de hoy.

El verso actual cae demasiadas veces en la prosa, y la prosa actual está ayuna de nervio, maridada de tópicos. ¿Es que todos los siglos han estado aturdidos por la gran avalancha de incorregibles gracias a su amor propio? ¿El yo siempre delante en primera persona? El semiadagio nace rápido. Según tratemos el lenguaje, el pensamiento y la escritura, así nos juzgarán a nosotros. Sé que muchas veces se modifican criterios, la maduración, el sistema de moda y que Nietzsche dijo que sólo los imbéciles no se contradicen tres veces al día.

A lo mejor, por ello, cuando alguien cita a Cortázar diciendo como él que la buena lectura deja cicatrices, disiento, porque la buena lectura deja memoria. Y situaciones. Y ecos literarios.

Pero El Asno Erudito también me lleva al recuerdo del presidente de la tertulia, José Acosta, quien dice que, como lee mucho, él es un león. Sic. Leones y asnos. Fábula menipea. Estructuras mentales. A lo mejor le pasa como a Urueña, pueblo amurallado con doscientos habitantes que tiene once librerías y cinco museos, donde la cultura per cápita es altísima. Y los delegados no se hacen fotos. Mientras, yo leo en mi hotel un libro, no cito autora, con la descripción que copio: Le acariciaba la piel, pura seda, contrastando con sus nervios de acero…

¿Qué acariciaba? ¿Un paraguas? …¿Un cable?... Dejémosle estar.