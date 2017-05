En las últimas semanas he tenido un poco de más tranquilidad en mi trabajo y he podido aceptar un desafío que tenía pendiente: leer un libro que me apetecía mucho, pero de 2.794 páginas.

Libros así nos suelen echar para atrás, pero si finalmente empezamos a leerlos: o nos cansamos y los abandonamos pronto; o, por el contrario, nos envuelven de tal manera que buscamos tiempo donde sea para seguir leyendo. Y al acabar, lamentamos que el libro no tenga mil páginas más.

Esto es lo que me ha sucedido a mí: he disfrutado más de lo que esperaba, y, además, me ha hecho caer en la cuenta de lo agradecido que debo estar a muchas personas. Agradecido a mi familia que me hizo crecer rodeado de libros y en un ambiente en el que se leía mucho. Agradecido a quienes me enseñaron a leer, abriéndome así no a un mundo, sino a una infinitud de mundos posibles e imposibles. Agradecimiento a quienes crean obras que nos deleitan y nos mejoran; y a quienes asumen el riesgo de editarlos. Y a las librerías que, en medio de tantas dificultades no se rinden y nos siguen ofreciendo cultura y gozo.

"Lee y conducirás, no leas y serás conducido", decía santa Teresa de Jesús. Y José Martí: "Ser cultos para ser libre".

Por eso hay que apoyar todo lo que se haga para fomentar la lectura. Si los niños ven leer a sus padres, descubrirán que hay otros mundos además de la televisión, internet y redes sociales. Que haya libros en nuestras casas y que se utilicen: "El hogar es donde tienes los libros", decía Richard Burton. Al enseñar a leer, los educadores desarrollan el mundo interior y espiritual de los alumnos. Cuidemos las bibliotecas, de las que decía Bossuet: "En Egipto se llamaba a las bibliotecas 'el tesoro de los remedios del alma'. En efecto, curábase en ellas de la ignorancia, la más peligrosa de las enfermedades y el origen de todas las demás".

Recuerden al poeta Heine: "Donde se quiere a los libros, también se quiere a los hombres". Donde no, se los quema: a unos y a otros. Como sabemos.