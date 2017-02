Lección de cine

Si no han visto la película Melaza (2012) del director cubano Carlos Lechuga, traten de verla. Refleja de modo veraz y comprometido algunos aspectos de la vida en Cuba. Lo mismo pretende su último film: Santa y Andrés.

Recientemente leía una entrevista que le hicieron en la revista Palabra Nueva, publicación de la Arquidiócesis de La Habana. Comparto sus palabras con ustedes porque creo que merece la pena conocerlas. Dice Carlos que su propósito al hacer cine es "alejar la dureza, la aspereza, el silencio. Hay que expresarse sin temer. Hay que entregarse al cariño y permitirnos ser mejores seres humanos: ver que el día a día está hecho de los encuentros entre las personas, en la calle, en la lucha por la vida; hay que crear lazos sin esperar a que alguien o algo nos deje; hay que ser justos y evitar las injusticias que se puedan evitar. Hay que permitirse conocer al otro".

Y añade: "Las ideologías férreas, el odio, la violencia, la intolerancia nos separan y nos dejan peor parados. Solo tenemos una oportunidad, una vida para disfrutar y compartir, y hay que tenderle una mano al otro". En su cine trata de conseguir que, a pesar de las dificultades de la vida, sus protagonistas, "siempre de la mano del otro, encuentren una luz al final del túnel".

Y respecto a los espectadores, añade: "Me gustaría que salieran del cine con fe en el ser humano y con ganas de hacer el bien y de convertirnos en mejores personas".

¡Ojalá fueran así las películas que vemos nosotros, nuestros hijos y nuestros alumnos! La apuesta de Carlos por poner su arte al servicio de lo que ayuda al ser humano a serlo cada vez más merece nuestro aplauso, ¿no creen?

La entrevista termina con estas palabras: "Me gustaría que los dirigentes cubanos no velaran tanto por el enemigo exterior y cuidaran un poco más nuestro mundo interior, al cubano de a pie. Necesitamos tiempos más justos. Si no lo hacemos nosotros, ni Obama, ni Hillary y mucho menos Trump lo van a hacer".

¡Gracias, Carlos, y ánimo!