Lean... si quieren

Se acordaba Elia Barceló de Cortázar, "hay verbos que no admiten imperativos". Amar, señalaba el autor de Rayuela; leer, sumaba la pregonera de la Feria del Libro que termina hoy. Porque no se puede obligar a amar ni a leer. ¿Obligar? ¡Pero si la literatura es puro placer!, se quejaba la escritora. Y yo que voy metiendo por los ojos (y oídos) mis lecturas a pacientes amigos, que regalo libros por norma y que soy de las que cuenta medios argumentos en vez de breves sinopsis, no tengo más que darle la razón a Barceló, pero que me maten si sé cómo es que nacen los lectores. Si es la fascinante tradición oral la que prepara el terreno a las primeras lecturas, si es un hábito abrazado con más ganas por los hijos de padres lectores, si se cuece en visitas a bibliotecas o en casas empapeladas de historias... Sea como fuere, nunca se siente más placer que cuando se tiene la libertad de elegir. Yo elijo leer para seguir siendo libre. Usted lea... Si quiere.