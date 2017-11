Era la Justicia, estúpidos

No era la economía, estúpidos. En una España pendiente de lo que sucede en Cataluña, no es la economía la que inclina la balanza a pesar de la salida del país de unas 2.000 empresas en las últimas semanas, entre ellas las más grandes. Tampoco es la política lo que va a decidir el futuro del independentismo. Por no ser, tampoco la educación y la sanidad han tenido demasiada vela en este entierro, si efectivamente estamos ante el entierro del independentismo tal como lo entienden Puigdemont y sus acólitos.

Al final, lo que determina qué va a ocurrir con el melting pot de siglas independentistas, y con la lista inconmensurable de sus dirigentes, es la justicia. Incluso afectará a los dineros de las organizaciones independentistas, cuyas arcas han sufrido un bajón considerable para acudir en ayuda de Mas y ofrecerle una considerable cantidad de dinero para su fianza y han sacado de Alcalá Meco a Carme Forcadell con un cheque de 150.000 euros.

Los miembros de la Mesa del Parlament se han avenido a apostatar de sus ideas cuando han visto que, de no hacerlo, los jueces los enviarían a prisión con la misma frialdad con que enviaron antes a los consejeros de Puigdemont. Lo malo no es que hayan hecho dejación de sus ideas, aunque el parlamentario de En Comú en la Mesa se empeñe en decir que no han traicionado a nadie ni a nada. Clama en el desierto. Forcadell ha llevado a primer plano aquella famosa frase de Groucho: "Éstos son mis principios; si no le gustan, tengo otros". Los principios de Forcadell se fueron abajo en cuanto se vio ante un juez, y lo más probable es que en fechas inmediatas veremos la repetición de la jugada con otros protagonistas. Aunque ninguna como la de Puigdemont, que tomó las de Villadiego sin decir nada a nadie para que no se abortaran sus planes, y que es el principal responsable de que sus subordinados hayan tenido castigo de prisión incondicional: la juez temía que pudieran escapar, como escapó su jefe y amigo.