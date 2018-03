Jubilación

¡qué cosa! Pues no tenía un cierto gusanillo que me recorría el estómago diciéndome cuánto poder de cambio tenían los 65… Ayer confieso que hasta lloré. No por mayor sino por el tambaleo ante este cambio.

Si hubiera tenido un trabajo que no me gustara… pero es que a mí me pillaba la hora de salida sin mirar el reloj.

Si hubiera tenido malos compañeros podría desear perderlos de vista pero tampoco fue así. De hecho algunas de mis mejores amigas están entre mis compañeras. Casi cuarenta y tres años dan para participar de todos y cada uno de los eventos importantes y significativos de la vida adulta: inquietudes por continuar aprendiendo, nacimientos, fiebres, graduaciones de hijos, pérdidas… Cuando aparecieron situaciones difíciles, siempre encontré una mano amiga y grabé a fuego una palabra mágica: "juntos".

Guardo momentos preciosos vividos con las hermanas que tuve de compañeras. Con mis alumnos. Casi siempre relacionados con lo extraescolar. Continuarán en lo más hondo de mí para seguir sintiéndome afortunada. Recuerdos de familias entrañables a las que después de enseñar a hijos y nietos llego a sentir como casi mías.

Si a mi empresa le fuéramos indiferentes… pero hasta en esto he sido afortunada. Además quien va a quedar en mi lugar es una alumna brillante y estoy segura que llegará lejos en lo profesional.

Lo siento por los que están deseando verle el final a sus trabajos pero no es mi caso.

Cuando asumo que falta poco, aparezco por el INSS y me encuentro con un funcionario que se deshace en amabilidad explicándome todo lo que no sabía. Sonríe ampliamente y me dice lo que me corresponde por tanta antigüedad y que voy a tener una gratificación por maternidad.

¡Qué gran noticia por todo lo que implica en relación a ser mujer y madre!

Total, que ante tanta amabilidad, va desapareciendo ese miedo al "tanto tiempo" y me alegro: podré hacer muchas cosas que años atrás, con la dualidad: madre-trabajadora, fueron imposibles. Prometo emplearlo bien y recordar que a mis 65 años, soy una mujer muy afortunada.

Agradezco a todos y a cada uno de los que lo hicieron posible.