Hace casi 50 años, rozando el medio siglo, un niño de apenas siete años se acercaba a una casa de hermandad en busca de su primera túnica de nazareno. Lo hacía nervioso por la ilusión que cargaba a su espalda, lleno de fe y ganas de luchar por su cofradía. Esta imagen del chiquillo que fue viene a la mente del hombre que es ahora mientras en la soledad de la iglesia repasa con un paño seco los candelabros de cola. Lo hace mirándola a Ella, la Virgen de su madre y de su abuela. No le importa trabajar solo ni le pesan en el cuerpo las interminables horas de montaje; con pocas horas de sueño le basta para volver manos a la obra con los pocos preparativos que le quedan por hacer. Él no es consciente de que lleva 40 días de dura penitencia dejándose las manos y manchándose la ropa de cera y limpiaplatas. A sus cincuenta y largos no piensa en las cuaresmas vividas ni en los hitos guardados en la memoria, él vuelve a hacerse niño cuando sube a su borriquillo al Señor de la Paz.

Juanito -como quienes lo quieren le llaman- no es consciente de ser pilar fundamental de su hermandad, sin importar qué cargo ostente. Es maestro de generaciones a las que enseña lo poco que sabe de cómo sacar a relucir la plata o colocar derecha la cera del cirial. Juanito es el primero en ponerse al servicio de lo que haga falta y el último en marchar cuando hay trabajo pendiente. Él es el inventario porque conoce donde está cada tela y cada tornillo. Juanito es la personificación de esa labor callada que tantos y tantos cofrades realizan en sus hermandades con el único fin de engrandecerla. No buscan vanagloriarse ni el reconocimiento de quienes los rodean y que frecuentemente no aprecian ese servicio desinteresado que le prestan a nuestra Semana Santa. Ellos son los que verdaderamente la hacen posible.

Los jóvenes de la Hermandad de la Paz nos sentimos orgullosos de aprender de Juanito, de escuchar sus anécdotas y formarnos en lo cofrade y en lo cristiano de alguien tan repleto de amor a su cofradía. Admiramos su servicio, su dedicación y su compromiso. Si bien tenemos otros grandes ejemplos de quien tomar nota, de Juanito tenemos que absorber su tremenda humildad. Si todos los cofrades gaditanos fueran como él, ¡qué grande sería nuestra Semana Mayor! Vaya aquí nuestro reconocimiento a Juanito y a todos los que, como él, trabajan en silencio por sus hermandades.

Cuando este Domingo de Ramos vuelva a vestir su túnica de nazareno y vea a Nuestro Jesús de la Paz y María Santísima del Amparo, su vida, en la calle dando testimonio de fe sentirá que el trabajo está cumplido.

Con toda nuestra admiración y cariño. Los jóvenes de la Paz y el Amparo.