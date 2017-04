José Ignacio Delgado Poullet

Así se llama y apellida nuestro querido Nani, todo un patrimonio de El Puerto de Santa María y no solo porque trabaje en la Concejalía de Patrimonio, sino porque es un referente en cuanto a saber y en cuanto a dar.

Todo un ejemplo de un amigo fiel y un funcionario ideal, que sabe que a el le pagan los ciudadanos de El Puerto por trabajar por y para la ciudad. Como Nani existen muchos más, protegidos por el anonimato pero eficaces en sus labor. Son todo un ejemplo que otros deberían hacer suyo ya que los argumentos del "no" por sistema y de las "pegas" por mandato deberían estar en desuso pero desgraciadamente no es así.

Me he acordado de Nani y lo traigo a mi columna porque este fin de semana se celebra la Fiesta de los Patios, un evento que si no fuese por la dedicación y empeño de Nani en celebrarlo año tras año ya habría engrosado la larga lista de eventos fallecidos, como ha ocurrido con otros.

Si bien el origen de la Fiesta de los Patios fue organizado por la Asociación de Vecinos del Barrio Alto, hace ya muchos años, esta con el paso de los años, fue decayendo hasta casi desaparecer. Nani creó su propia Asociación y se puso manos a la obra para recuperarla poco a poco, y a buena fe que lo consiguió.

Esta edicion cuenta con nada más y nada menos que 28 patios.

Recuerdo con mucha nostalgia el concierto que en el Patio de la calle Vicario 20, casa de los Monge, dieron el grupo de Pepe Palacios, Coqui y Lele Carave, antiguos Starfish, ex Simbronis…etc. Y es que la Fiesta de los Patios es un compendio de fiesta, musica y cultura.

Nani se lo curra él solo, con la ayuda de sus fieles y es que Nani, como dice el refrán "vale para un roto y un descosío".

Un abrazo fuerte amigo.