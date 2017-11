Ayer domingo 19 la Iglesia Católica celebró la primera Jornada Mundial de los Pobres, recientemente creada por Francisco. El deseo del Papa es que esta Jornada se una a otras muchas que ya celebra la Iglesia, la Jornada de la Paz, la Familia o las Migraciones, por ejemplo. Además de a la Iglesia, el Papa se dirige a los hombres y mujeres de buena voluntad. La pobreza es un tema de todos.

Dice Francisco: "La pobreza tiene el rostro de mujeres, hombres y niños explotados por viles intereses, pisoteados por la lógica perversa del poder y del dinero". Ante una pobreza que se propaga en grandes sectores de la sociedad al mismo tiempo que "la riqueza descarada se acumula en manos de unos pocos privilegiados", no podemos permanecer inactivos ni resignados. Hay que reaccionar ante la cultura del descarte y del derroche, y promover la del encuentro. Hacen falta manos, "benditas manos", dice, que traigan esperanza y derramen el aceite del consuelo en las llagas de la humanidad. Añade que a la pobreza se debe responder con una nueva visión de la vida y de la humanidad.

Una gran parte del documento se dedica a recordar a los cristianos que el amor a los demás no debe ser de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. Amar sin excusas y sin distinciones. Un amar, como el de Jesús, que nos acerca a los demás. Dice: "No pensemos solo en los pobres como los destinatarios de una buena obra de voluntariado para hacer una vez a la semana, y menos aún de gestos improvisados de buena voluntad para tranquilizar la conciencia". Eso está bien, recuerda el Papa, pero se trata de mucho más. Se trata de producir "un verdadero encuentro con los pobres y dar lugar a un compartir que se convierta en un estilo de vida". Se nos pide escuchar el grito de los pobres y comprometernos a sacarlos de su marginación. Como se ha dicho, al cielo nos llevará el agradecimiento de los pobres. Quienes se tomen en serio estas palabras, creyentes o no, tendrán tarea para rato.