Jaus y hause

Oír, aunque de lejos, el zumbido, el tan tan, de una música monótona es un suplicio chino. Ya no son los decibelios, es el sonsonete que se mete en tus oídos y te obsesiona. Tanto, tanto que educadamente me fui al sitio y rogué que bajaran la música: "Mire usted, no puedo ya más con ese Bakalao". Y se ofendió muy mucho: "¿Bakalao dice usted? Aquí no hay Bakalao, esta música es Jaus". Lo vi tan ofendido al hombre que no tuve más remedio que recular y, casi avergonzado de mi incultura, le dije: "Bueno, bueno, si es Jaus, usted perdone". E hice mutis por el foro. Y me fui pensando en cómo había yo sido capaz de confundir -¡nada menos!- el Bakalao con el Jaus. Tamaña osadía la mía.

Bueno, pues para salir de mi ignorancia, quise saber más del dicho Jaus. Y cuando tomé café por la tarde, el chaval que allí me atiende, y bien, porque no confunde el descafeinado de máquina con el café-café y que siempre tiene puesta música del mismo estilo, le pregunté cómo se escribe Jaus. Y me dice: "Como Hause, casa en inglés". Y me explica que nada tiene que ver el Bakalao con el Jaus, porque esta es música electrónica". Y me mira con conmiseración como diciendo: "¡Pobre hombre, sabrá mucho de botica, pero de lo que hay que saber, ni mijita!"

Pero no contento con el tema, me voy a Internet para doctorarme en esta música. Porque yo sé de la Primavera de Vivaldi, de la Verbena de la Paloma, de la Petenera, incluso de aquello del "toro enamorado de la Luna" y hasta si me apuras, de Yesterday. Pero del pum pum, ni torta. E Internet me aclara, ¡oh sorpresa!, que el Bakalao era música también electrónica, que luego evolucionó en Pop, en Hause y en New beat… Lo mismo que de Hause electrónica de baile, según Pete Tong, salió el Ibiza Classic combinándolo con orquesta sinfónica. Así que si alguna vez vuelvo a ir a la discoteca, le diré: "Mire usted, el Bakalao es el padre del Hause y sus castas". Y mi amigo del bar se quedará de piedra cuando le diga que el Bakalao es también electrónica.

P/D. El jueves es capicúa: 17/7/17. Para muchos capicúa tiene mal gafe, cenizo. Y aunque la palabra viene del catalán cap (cabeza) y cua (cola), no ocurrirá nada anormal, salvo que Puigdemont siga dando el rollo bakalao.