La Isla en carteles

Sin tiempo para la reflexión, ni para el descanso, de unas fiestas cada vez más comercial y menos religiosas, comenzamos a prepararnos para otras fiestas más o menos populares según para quien. La presentación de tres carteles, Semana Santa, Feria y Carnaval, avisan de lo está por llegar, de lo que se avecina. Tres fiestas que se presentarán en FITUR buscando lo que hoy significa casi el 11% del PIB de nuestro país, es decir, el turismo. El mayor ingreso y la mayor oferta de empleo, precario, de los municipios. Como ya es costumbre, la presentación del cartel de la Semana Santa isleña ocupa el primer lugar por su importancia en la ciudad y por ser la fiesta local que cuenta con mas atracción tanto dentro como fuera de la misma.

Normal que cuente con ciudadanos contrarios, pero hay que reconocer que es la fiesta (religiosa o no) de la ciudad. Y es la única cuyos actos son capaces de llenar por completo la sala grande del Centro de Congresos. Es así. Lleno de un público que ya desespera con el tiempo que falta para escuchar los primeros sones de las marchas que hagan mas solemne, si cabe, la salida de la primera hermandad de nuestra Iglesia Mayor. Eso es lo que representa el cartel, quizás poco ortodoxo, de nuestra Semana Mayor. Un cartel (no entro en su técnica) representativo de la popularidad de las procesiones en La Isla, pero que no refleja lo que debe ser un cartel del Consejo de Hermandades. No creo que sea un cartel para representar nuestra Semana Santa en Fitur ni otras ciudades. Creo que es la asignatura pendiente de siempre, el cartel del Consejo. Un acto al que le sobra la entrega de las tapas al pregonero. No creo que sea el lugar ni el momento. Es la presentación del cartel y nada más.

Pero como digo no ha sido solo este cartel, el Carnaval y la Feria presentan sus credenciales buscando su reactivación. Quizás sea el Carnaval el que cuenta con menos aprobación en la ciudad por su cercanía con la capital o porque esta tierra es menos de esto y más de lo otro. Pero bueno es que lo que se haga sea con mucha dignidad y siempre desde la óptica de que somos una gran ciudad y por consiguiente todo tiene que estar al mismo nivel.

Cuando escribo este comentario se está presentando en Fitur el año de Camarón. Un año de gran importancia para nuestra ciudad y que lleva (no se olvide) veinte y cinco años de retraso. Por fin la ciudad comienza a entender la importancia que tiene el genial cantaor para la economía de la misma. Por lo que conozco en estos momentos, se presenta un buen programa, muy digno, interesante, apoyado por las demás instituciones y a la espera de fijar otras actuaciones. Puede ser un gran comienzo para consolidar lo que debe ser la gran atracción de la ciudad. Su presentación en la capital de España con el apoyo de otras, ha sido muy acertada, aunque quizás habría que haber tenido una cortesía con los medios locales.

De todas formas bueno es el empiezo. Por fin a Fitur llevamos algo distinto y esperemos que la construcción del Museo Camarón sea el gran complemento a este gran año. Ojalá esto sea el comienzo de una buena oferta anual.