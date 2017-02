Instrumentos de tortura

La penalización a la chirigota de Los Molina por haber usado un cencerro en su interpretación ha abierto el debate sobre el uso de instrumentos en las agrupaciones. Vaya por delante que me alegro de que no hayan sancionado a los chavales, pero un cencerro, se ponga como se ponga la RAE, es un instrumento de percusión. Otra cosa es si merece la pena sancionar a una chirigota por un uso tan mínimo del mismo. En mi opinión, no. Los chirigoteros han estado hábiles con el recurso y el Jurado ha tragado, creo que a sabiendas de que habían penalizado correctamente, pero que era demasiado castigo ante una norma tan idiota. Creo que se debería empezar a liberalizar el uso de instrumentos en todas las coplas. Se empezó dando cuerda permitiendo instrumentos en presentación y popurrí, siempre que fueran al tipo, y hoy sale una comparsa vestida de osos polares con contrabajos y clavicordios y no pasa nada, porque son dos instrumentos muy del Polo Norte, por los cojones. El reglamento necesita abrirse y que sea el público el que decida si eso le gusta o no. A los más jóvenes les recomiendo que revisen las hemerotecas y vean la que le dieron a Julio Pardo en 1988 cuando sacó 'La Torcida', por usar instrumentos raros en el coro. Y ya hoy cualquier agrupación saca el instrumento más raro en un popurrí o presentación. Para mí tan raro es ver una trompeta o contrabajo en un popurrí como en un cuplé. Es algo que me encaja poco, así que prefiero que se liberalice y que cada cual haga lo que le salga del pito. Ah, y hablando de pitos. Algo tan señero y tradicional ya no es obligatorio y ahora que no lo es son poquísimas las agrupaciones que no lo usan. Y es que las cosas caen por su peso. A lo mejor, por no dejar violines en los cuplés es por lo que Mozart nunca sacó una comparsa. ¡Qué pena!