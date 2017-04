Inolvidable

El pasado miércoles fue el día más grande de la historia de nuestra Tertulia Al Palo, del cual todavía no me he repuesto. Se confeccionó un gran elenco de primeros espadas del mundo musical cofrade que se ratificó con sus perfectas y respectivas actuaciones. Un Gran Teatro Falla vendido entero, un Juan Manzorro que se ha tomado el concierto como algo propio y brillante como mantenedor del mismo. Miguel Ángel Fuertes, pieza fundamental por su profesionalidad para el desarrollo de nuestro concierto y que llevó la coordinación de más de 400 personas sobre el escenario del Falla, que se dice pronto. El trabajador nato Paco Pérez, con esa actitud de servicio para que a ningún participante le falte de nada.

Impresionante, porque no tiene otro nombre, la actuación y toma del teatro por parte de la banda de cornetas y tambores del Rosario. Exquisita la música interpretada por la Orquesta Joven Ciudad de Chiclana; las voces inmejorables del ensemble Stella Maris; majestuosidad en el repertorio de la Banda de Música Julián Cerdán; las voces del coro de la Salle Viña Jesús Monzón, que hicieron las delicias de los presentes y que año tras año nos demuestran que el concierto de Cuaresma es también suyo. Y Las Cigarreras, que demostró su empatía con el público a través de la magnífica interpretación de las marchas que el mundo cofrade actualmente demanda, considerándose hoy día una de las primeras bandas de música de Andalucía.

Con la actuación de esta última banda de música María Santísima de la Victoria se produjo la sorpresa de la noche y que fue el regalo más bonito y legado que se puede dejar. Se trataba de la marcha procesional Capataz de tus Penas del autor sevillano Pablo Ojeda con letra del gaditano Jesús García, con la que su director José Manuel Toscano, artífice de este homenaje, me sorprendía tanto a mí como a todo el público presente en el Falla. El director explicaba que esta marcha está dedicada al capataz de María Santísima de las Penas por sus cincuenta años consecutivos junto a Ella (21 como cargador y 29 como capataz).

Emocionado subí al escenario para recibir las partituras de esta marcha de manos del reconocido compositor Pablo Ojeda y no teniendo palabras de agradecimiento por lo que estaba viviendo en esos momentos, con un nudo en la garganta y lágrimas en los ojos me dirigí a Toscano, al autor, a todos los componentes de las agrupaciones musicales que participaban, por haber hecho posible este espectáculo y a los asistentes que año tras año -esta ha sido la 24 edición- apoyan a la obra encomiable del Hogar Gerasa.

Y desde aquí hay que dar también las gracias al Ayuntamiento de Cádiz y a su Concejalía de Cultura porque sin su apoyo institucional este evento no sería posible en el marco incomparable del Gran Teatro Falla; y por último a mi equipo que desde su anonimato trabaja incansablemente en la causa de Gerasa, que me apoyan y siguen en estos proyectos para que puedan dar estos resultados.

Gracias a todos y por todo.