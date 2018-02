Por curiosidad, cuando te inhabilitan para cargo público, debes ponerte muy triste, ¿no? A mí me destrozaría, vamos. Supongo que acabas por ahí, vagando taciturno, arrastrando los pies bajo el peso de tu condena. Sabiendo que ya no llegarás a ser un político de renombre, al menos mientras dure el castigo, eso debe horadarte los sueños, los nocturnos y los diurnos. No sé, digo yo.

Te vendrán las pesadillas de un futuro sin éxito público y a lo mejor hasta echas de menos aquellos años en los que la prensa te buscaba. Debe doler el no poder presentarte a las próximas elecciones, si es que ése fuera tu deseo. ¿O acaso es el honor que se derrumba lo que te corroe? Mira que tu delito fue moco de pavo, peccata minuta, una chorradita, una pequeña prevaricación. Y encima, hace años que dimitiste como concejal y es ahora cuando vienen y te inhabilitan. Es que hay que ser desalmado para hurgar de esa manera en la memoria colectiva y remover el pasado de quienes representan al pueblo.

La justicia es así de cruel a veces, es verdad, sobre todo con ustedes, los ex concejales, cuando os ponéis a hacer cosas ilegales. Que cuando no, cuando no hacéis cosas ilegales, oye, chapó, eh, genial, enhorabuena, y gracias. Pero sí, cuando le da, le da, la justicia es así de cruel, que últimamente parece que los jueces quieren aniquilar a todos los cargos públicos del país y a ver quién legisla ahora, a ver quién le pone puertas al mercado, para abrirlas y cerrarlas cuando se pueda.

Qué injusto me parece todo. Si no, mira ahora, fíjate en los artistas esos, que van tol rato con sus caras sonrientes, orgullosos como si hubieran fumado algo raro, colapsando juzgados y cárceles sin miramiento ninguno, y todo por esas obras de mal gusto que hacen y venden al por menor. A esa gente sí que habría que inhabilitarla, hombre ya. Tanta cárcel ni tanta cárcel; ni que fuera la panacea, oye. Pues no paro de darle vueltas al tema, ¿sabes? Tú ahí, inhabilitado, y esa gente riéndose en una celda.