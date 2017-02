Quién lo diría. Iggy Pop en El Puerto. Mejor aún: Iggy Pop en el poli, que es una mezcla aún más explosiva, entre tradición y modernidad, entre las rutinas más mundanas y el estrellato internacional. Iggy Pop actuará -y preveo que sudará- en el mismo lugar en el que generaciones de portuenses hemos sudado para superar el test de Cooper.

Iggy Pop. No encaja, no nos toca. O eso hemos llegado a creernos. Cada vez que ha habido un intento por meter de cabeza a la ciudad en el panorama cultural, nos hemos quedado en el camino. El mayor éxito de la última década, el festival Monkey Week, emigró. Una lástima, un varapalo para los hosteleros y para quienes aman la música. Pero más allá del lamento, poco se puede exigir a los promotores de un evento que, como cualquier iniciativa privada, busca la rentabilidad de su producto.

Algo parecido, aunque en otra escala, le ha pasado al Shorty Week, que en marzo comenzará a proyectar cortos en Cádiz. La Fundación Alberti, que debería ser un referente por custodiar el legado del portuense más internacional, lleva casi desde su nacimiento dando bandazos entre decisiones desacertadas, desinterés, y mala suerte. Y el enclave histórico más importante que tenemos, una joya fenicia que podría ser excusa para congresos, museos, visitas teatralizadas, jornadas temáticas y cualquier otro invento de promoción cultural, languidece sin inversiones y sin apenas difusión.

Qué cenizo. Qué tendrá El Puerto que no arraiga nada, que todos los intentos -a excepción del Festival de Comedias de verano- se truncan. Será mala gestión, falta de visión. Será, quizás, que las iniciativas culturales no cuajan, directamente, porque no tienen a quién dirigirse. Qué triste.

Y en esas estaba yo mientras me acercaba al teatro municipal, una hora antes de que comenzara la obra familiar del domingo: solo quedaban entradas en un palco lateral; todo lo demás, vendido. Mi poca fe en las inquietudes artísticas de los portuenses casi me deja sin localidades. Afortunadamente, Iggy Pop y el teatro infantil me han hecho recuperar la esperanza.