Atravesamos San Juan de Dios y la plaza de la Catedral camino de la de Candelaria, donde tomamos café. Erika era, a sus "veintipocos" años una belleza explosiva, en definición que utilizó el presidente del Real Madrid, Ramón Mendoza (q.e.p.d.) para definir la belleza de las mujeres checas, mientras veíamos a su equipo contra el SK Slovan de Bratislava en partido de Copa de la UEFA de 1991.

Erika se correspondía con el prototipo, pero ahora su belleza se ha serenado sin perder un ápice de atractivo. Se lo digo:

No sé si decirlo Erika, pero los años, como a los buenos vinos de esta tierra, te han mejorado.

Siempre tienes una palabra de ánimo. Da gusto hablar contigo.

Pues fíjate que ahora hay que tener mucho cuidado -le explico-. Según donde y a quien, decirle a una mujer "guapa" te puede crear problemas, enseguida te acusan de acoso o algo peor.

¿Y viceversa?

Ah no, solo funciona en un sentido -le aclaro-. Ahora se impone lo que llaman la "ideología de género", que en palabras del Papa Benedicto XVI: "… es la última rebelión de la creatura contra su condición de creatura. Ahora, con la ideología de género el hombre moderno pretende librarse incluso de las exigencias de su propio cuerpo: se considera un ser autónomo que se construye a sí mismo; una pura voluntad que se autocrea y se convierte en un dios para sí mismo".

No solo es en España -me apunta Erika-. En algunos países occidentales los "lobbies LGTB" tienen mucha fuerza y tratan de imponer esa "ideología de género" a que te has referido. Intentan, y a veces lo consiguen, entrar con fuerza en el campo de la educación promoviendo auténticas barbaridades como los cambios de sexo en adolescentes o incluso niños. En países de amplia implantación cristiana, como Polonia, están más frenados, pero no siendo así, el avance y la fuerza de estos lobbies es mucha.

Que cada uno piense y actué como quiera, -le añado- allá cada cual con su conciencia, si es que la tiene, pero tratar de imponer una ideología a base del adoctrinamiento a los más vulnerables me parece una canallada. (Continuará)