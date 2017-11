IMPULSOILUSIONANTE

Bajo la marca de este hastag, Patricia Cavada hacia público el pasado domingo lo que la mayor parte de la militancia esperaba, el anuncio oficial de su candidatura para dirigir la agrupación de su partido en San Fernando. Es lo normal y lo más conveniente para una agrupación que siempre ha vivido de tiempos muy convulsivos.

Con Jaime Armario, Fernando López y Patricia Cavada, esta agrupación socialista ha vivido sus mejores tiempos a base de unidad, trabajo y un proyecto político que ha llevado a los socialistas a conseguir el objetivo que se marcaron, gobernar la ciudad. Y en esto tuvo mucho que ver Patricia Cavada, una candidata joven, culta, con una gran formación, seria, preocupada por los problemas de su ciudad de los que tenía un gran conocimiento, que ofrecía firmeza y claridad en defender un modelo para La Isla que le llevó a gobernar su ciudad.Y esto es lo que pretende la actual alcaldesa al presentarse para dirigir la agrupación local, la continuidad en un trabajo, en un modelo de partido, en una unidad de los militantes que respalden la política del grupo municipal. Un gobierno fuerte necesita de un partido fuerte y unido.

Porque la Secretaria General lleva implícita la candidatura a la Álcaldía. Y hoy es muy difícil encontrar argumentos que discutan la idoneidad de la actual alcaldesa para continuar en su puesto. La política no pasa por su mejor momento, pero sigue siendo necesaria para resolver los problemas de los ciudadanos. La política necesita de políticos. Yo estoy seguro que Patricia será la próxima secretaria general de la agrupación isleña, cuando el próximo día 14 se celebre el Congreso Extraordinario de los socialistas. Para mi modesta opinión, creo que es la mejor candidata y la mejor secretaria en estos momentos. No hay otra ni otro candidato mejor. No sé en estos momentos si hay algún otro candidato. Pero estoy seguro que lo habrá o por lo menos se esta intentando encontrar candidato desde otra opción. Desde la libertad que tiene cada uno o cada grupo de presentarse, aunque esté en muy, muy minoría. Están en su derecho. Pero nunca se pueden salir de las reglas que marca el partido, lealtad, respeto al contrario, disciplina y siempre teniendo en cuenta que se está gobernando la ciudad y por tanto no se puede perjudicar la acción de gobierno.

Las redes sociales han cambiado mucho la información. Utilizadas con responsabilidad es una buena herramienta para tener informados a los ciudadanos. Pero cuando se utiliza desde el desprecio al contrario, desde la infamia, desde el rencor o desde la falta de un argumentario, se convierten en un arma muy peligrosa. Por eso creo que la política ya está lo bastante desprestigiada para que los políticos (aunque algunos que se dedican a esto no se merezcan este nombre) la ensucien aún más. Por consiguiente les deseo a los socialistas locales una campaña tranquila y limpia, con argumentos y proyectos. Y a la candidata Patricia Cavada el éxito que, por mi parte, estoy seguro se merece porque su impulso ilusionante beneficiara a la ciudad.