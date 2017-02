Como continuación a nuestro artículo del pasado día 2, seguimos en un punto y seguido sobre algunos otros temas de interés en el Patrimonio Cultural de esta ciudad y su estado.

Entre Catedrales. No parece presentable que después de tanto tiempo no se puedan ver los restos arqueológicos, casi destrozados por el micro pilotaje y de enorme valor cultural. Fueron cubiertos por una estructura metálica para una divina plaza elevada. Evidencias arqueológicas como son el Asclepion y su triada de templos, las tumbas de reyes fenicios y restos de enorme interés en la zona descubierta por el Urban de hace más de diez años. Incluso cabría preguntarse dónde se encuentra un tesoro de oro, maravilloso ajuar descubierto en esas tumbas y desparecido el siglo pasado. Uno, sin duda, de los mejores yacimientos arqueológicos de la ciudad, de fácil culminación a la visita, junto al Teatro romano y complementario de él, pero ya por fin gratamente accesible al público, con gran aceptación y número de visitantes. Hoy Entre Catedrales es solo una plataforma tributo a los diseños sobredimensionados, como muchas que se colaron en esta ciudad. Buscando una forma de plano superior para ver un mar, paradójicamente siempre cercano en el paseo, y un palio del na. Estas sí que han sido súper plataformas para fútiles caprichos.

Debiera, al menos, finalizarse para lo que se encargó: hacer visitable todo el yacimiento. No de recibo que siga siendo, en su débil estructura oxidable, receptáculo de la inoperancia y cotarro de disputas con los otros restos arqueológicos, que un privado se expone en rentabilizar, pero que al contrario que estos que nos toca, al menos se puedan disfrutar.

¿Por qué no habla Cultura de estos temas? ¿Y la Catedral? Sin remate procedente, ni cumplimiento de sentencias. Con los azulejos craquelados sin responsabilidad de quienes los pusieron. El mejor monumento religioso de la ciudad, sin una decente culminación religiosa. De su iluminación, ni digamos…

Solución: cúmplase la sentencia por quien corresponda, y responsabilidades al tapete, o hablen propiedad y competentes, búsquense esponsores eléctricos. Dinero entra por las visitas al templo Mayor, Torre y Contaduría para invertir ahí. Y visítense también sus cubiertas con los debidos medios de seguridad. Es cuestión de una sentadita entre Cultura de la Junta, Cabildo y Ayuntamiento.

Estos entre otros muchos temas del Patrimonio en nuestra envidiada Cádiz, deben ya ser exquisita rentabilidad para el empleo presente y futuro de esta ciudad. Si se hace bien, traerán mucho inversor y mucho público dejando empleabilidad y mejor imagen para Cádiz.

A los que digan que negarse a un Hotel entre estaciones, mamotrético para el paisaje de la ciudad, o quejarse de lo que opinamos que es negativo, está mejor o peor para Cádiz o dilapidando dinero de todos, creo que no calculan a futuro. La sensibilidad del Patrimonio puede volverse en negativo muy rápidamente, con acciones desafortunadas pretendidas de modernidad. Ya se vivió en los años sesenta y setenta del siglo pasado. Queremos transmitirles a los inquietos por las inversiones, que se piensen bien las actuaciones, sin intereses guardados, propios y ladinos. No tiremos a la basura presupuesto de todos y que si no vienen inversiones, las causas no están, entendemos, en lo que decimos los tres o cuatros… miles… que siempre estamos en la defensa del Patrimonio, a cambio de nada.

Las causas por las qué no viene el inversor y crea empleo, creo que tiene que ver también con los consensos, cultura empresarial y respeto laboral, los esfuerzos en el trabajo, la responsabilidad social, la preparación, la disponibilidad, las rentabilidades, el clima laboral, los derechos, etc.… cuestiones estas de otro artículo tal vez. Salud