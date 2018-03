Hoy no se puede fallar

Mejorö el Cádiz en la última media hora de Pamplona, pero tampoco le sirvió para sacar algo positivo. Quizás lo más justo hubiera sido un empate, pero el fútbol no entiende de justicia y sí de ocasiones concretadas. Y visto lo visto, la cosa se aprieta hasta límites preocupantes. Tan solo seis puntos separan en la tabla al tercer clasificado del undécimo, que traducido resulta que media división está en pelea por el ascenso. Al Cádiz le siguen favoreciendo los resultados de los perseguidores, pero esto no acaba de resolver el problema. La falta de suma de puntos se está empezado a notar. Y como única nota positiva es que a mayor número de equipos involucrados en el ascenso habrá más enfrenamientos directos y mayores posibilidades de reparto de puntos. También cabe reseñar, en el aspecto positivo, que no solo Cervera anota cosas para corregir en sus hombres sino también en su trabajo. Reconoce errores de alineación ante Osasuna y hay propósito de enmienda. Gran noticia, porque el primer paso para resolver un problema es reconocerlo.

Y hoy toca visita del colista, el Sevilla Atlético. Álvaro Cervera avisa del peligro del filial sevillista. Pero creo que este aviso responde más a la petición del técnico a sus hombres de tener los cinco sentidos puestos en cada partido que a la realidad futbolística. Dice el entrenador cadista que "habrá que hacer las cosas muy bien para ganarle al Sevilla Atlético". Con todos mis respetos a todo rival, muy bien lo han tenido que hacer 17 equipos de los 21 rivales de los pequeños de Nervión, porque son esos los equipos que les han ganado: 17 de 29 partidos, con 10 empates y tan solo dos victorias en el palmares blanco esta temporada. Bien es cierto que una de ellas fue en casa del entonces líder, el Granada, por lo que conviene tener precaución, pero lo cierto es que si a estas alturas hubiera que elegir un rival para seguir sumando, el Sevilla Atlético nos lo pediríamos todos. Lo que sí está claro es que si vamos a ir con la premisa de que el partido lo tenemos ganado, ya empezamos a no ganarlo.

Pero pensando con la cabeza, si el Cádiz afronta este partido como Dios manda no debe tener problemas. Pero como el fútbol es fútbol más vale ir con la cabeza bien amueblada al envite. Partido que se antoja fundamental para seguir en la pelea de arriba. Porque la semana que viene también hay una salida ante un rival de los de abajo pero luego… agárrense que vienen curvas.

Recibimos al Huesca y visitamos al Rayo Vallecano. Partidos ideales para ganarlos y dar un puñetazo en la mesa, pero la dificultad es patente. Vuelvo a repetir que lo que está volviendo a hacer el Cádiz esta temporada es de un mérito enorme. Llevamos dos temporadas seguidas saliendo como conejillos para alcanzar la permanencia y convertidos en gallitos para el ascenso. De los líos institucionales mejor ni hablamos, porque no hace ningún bien. Vamos a sumar puntos, que las penas con puntos son menos penas. Hoy hay que ganar como sea. Y a seguir en la pelea.