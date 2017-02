Hora de decidirse

Importante partido para el Cádiz el de hoy en Los Pajaritos ante el Numancia. No ya por complicarse la vida con el descenso, que queda muy lejos, sino por perder comba en las plazas nobles de la tabla. El equipo de Cervera se encuentra ahora mismo en una indefinición existencial, porque el objetivo oficial sigue siendo la salvación pero la realidad es otra bien distinta. Los dos perseguidores del Cádiz, Tenerife y Getafe están ahí al acecho y una derrota de los amarillos, de entrada, colocaría a su rival de hoy con 39 puntos, lo que sumado a posibles victorias de Tenerife y Getafe nos harían salir de esa zona de play-off. Sinceramente, la preocupación es menor si continuamos pensando en evitar el descenso, pero es que la temporada se ha puesto para empezar a pensar en otras cosas. De todos modos, si el Cádiz se decide finalmente por ir a por las plazas de play-off, debe ponerse las pilas cuanto antes. Ahora mismo creo que el equipo está bastante tranquilo porque el objetivo oficial está prácticamente asegurado y da la sensación de que si se pierden algunos puntos pues no pasa nada, porque solo quedan diez puntos para salvarnos. Pero si la intención es ir a por la pelea del ascenso una vez conseguida la salvación matemática, igual ya es tarde para ello. A lo mejor cuando queramos darnos cuenta ya hay muchos equipos arriba con el cuchillo entre los dientes y va a costar meterse ahí de nuevo. Para mí, como creo que para muchos cadistas, no lograr meterse en el play-off de ascenso a final de temporada no sería un fracaso. Sí que sería una pequeña decepción, visto como ha ido al temporada, pero todos hubiéramos firmado a principio de temporada acabar a mitad de tabla sin apuros. Evidentemente hay que jugar todo los partidos y en Segunda División no hay rival fácil, pero el Cádiz tiene que decidirse ya. Ahora mismo navega en aguas de nadie, con los deberes casi hechos por abajo y con sensación de que puede haber sorpresa por arriba. Pero ya dije que como para salvarse es tan necesarios ganar partidos como para estar arriba, más vale resolver ya (con permiso de los rivales, por supuesto) un capítulo para empezar el otro. Al menos intentarlo y si después no se puede, pues no pasa nada. Con esa tranquilidad ya contamos. Así que creo que habría que dar un pasito adelante en cuando a pretensiones se refiere. Al equipo no se le puede pedir más, esta claro, pero es que puede hacerlo.

Es cierto lo que dice Álvaro Cervera que lo que le falta al Cádiz es continuidad en sumar puntos, porque el juego no es muy distinto de cuando se gana a cuando se pierde, al menos en estas ultimas jornadas. También es cierto que el equipo, con un poco más de acierto en decisiones arbitrales estaría más metido arriba. Solo contando el partido de Miranda de Ebro y el de Getafe, serían 4 puntos más (mínimo) y estaríamos en los 45. Pero como los colegiados no se deciden, es hora de que lo hagamos nosotros. Es hora de elegir lo que queremos. Y el partido de hoy es decisivo para ello.