Historia de coches

Lo que les voy a contar hoy viene que ni pintado. Las causalidades (o no), han unido en el tiempo dos cuestiones muy importantes para los portuenses. Trataré de explicarme. La otra mañana, en las inmediaciones de la Placilla, me encuentro con Manuel Vaca Abelenda (mecánico e investigador), y me habla de la conferencia que dio con motivo del fallecimiento de Francisco Anglada Gallardo, emprendedor que instaló en El Puerto, en el siglo XIX, la primera fábrica de automóviles y de bicicletas de nuestro país.

Me sedujo el entusiasmo de Manuel. Resulta que Anglada instaló su primer taller de bicicletas en 1896. Con el tiempo apostó por crear su propia fábrica donde daba vida a sus diseños de dos y cuatro ruedas. Abriría así la primera fábrica de automóviles y bicicletas de la historia y fue capaz de venderle a Alfonso XIII el primer coche español.

Pese a ello, el mecánico y empresario no encontró los suficientes apoyos en la ciudad y en 1907 tuvo que partir hacia Córdoba, donde encontró inversores interesados, y luego a Madrid. ¿Nos suena de algo?

Pues bien, la otra cuestión va también de cuatro ruedas. Así, la compañía de coches eléctricos Tesla Motors pretende instalar en Europa su segunda fábrica en el mundo, Gigafactory II, que generaría 10 mil puestos de trabajo.

Municipios como Jerez se han adelantado aprobando una declaración institucional para ofrecer suelos. ¿Y nosotros? ¿A alguien de nuestro ayuntamiento se le ha ocurrido que las condiciones de nuestro municipio son mejores para instalar esa fábrica? Polígonos tenemos y suelo, de sobra. Incluso alguna que otra instalación ya construida, que albergase componentes electrónicos -muerta de risa- sin que el consistorio sepa qué hacer con ella. Las conexiones por carretera son inmejorables, un gran puerto marítimo a dos pasos y la próxima finalización de la conexión ferroviaria entre el muelle de La Cabezuela y la línea Cádiz-Sevilla.

Dejémonos ya de tantas diferencias políticas, de tanto marear la perdiz y arremanguémonos para sacar a nuestra ciudad del letargo crónico. Atusemos la imaginación, de una vez.