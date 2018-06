Total, que yo me había montado un artículo simpaticón con la negativa de Màxim Huerta a dimitir y el apoyo de Pedro Sánchez y se lo había enviado a Arturo por correo electrónico y Arturo me había dado ya el recibido por whatsapp y yo había puesto en Facebook que mañana mi artículo se titulaba "Màxim Hurta" y ya me había contestado Joaqui Bellido -de Andalucía x Sí- que si la "Hurta" era a la roteña y yo que me las prometía felices a ver si era el más leído (o de los tres más leídos) del día y va y aparece un vídeo en Twitter que inmediatamente se hace viral como el ébola y el sida mezclados y la peña venga a retuitear y retuitear y el vídeo en el que sale el Pedro Sánchez de cuando no era un taimado Presidente del Gobierno -todo flan y todo nata- cantando que si a un ministro suyo lo pillan ahorrándose la mitad de los impuestos con sociedades superpuestas y tal y cual lo fulmina y la gente venga a reírse y reírse y reírse -"No se rían de Pedro Sánchez"- y el Presidente que habrá visto el percal, porque este gobierno está muy pendiente de Twitter, va y llama al orden a Màxim en plan "oye, vente pacá volando", y el otro: "volando voy, volando vengo", que rima con dimitiendo. Y claro, me fastidian el artículo y los amigos me etiquetan en las noticias y me advierten por privado: "Quillo, Enrique, que te han jodido el artículo" y yo que escribo a Arturo -el pobre en la redacción coleccionando calor- y le digo "creo que tengo que hacer un artículo nuevo" y él me contesta "bueno, por nosotros no te preocupes, que nos queda la tarde por delante" y yo miro el reloj y pienso, bueno, la tarde está ahí, a ver si voy a readaptar el artículo y al final Màxim Huerta es ratificado y el que se va a la Herriko Naboak no es Lopetegui sino yo, haciendo y deshaciendo artículos, y entonces me digo: oye, puede que Pedro haya tenido que recibir un empujoncito de la maldita hemeroteca, es probable que este ministro fuera el verso suelto, discordante, casquivano, etcétera (que decía en la columna de opinión que me he comido con papas), pero en realidad la jugada le va a salir redonda al Presi, que dará palmaditas en la espalda a su ex ministro y le dirá que tenemos que dar ejemplo si manejamos la cosa pública y que lo siente mucho pero, oye, ¡es la política, stupid!, y Huerta de vuelta con Ana Rosa y una paguita por ex ministro o lo que sea que le quede, y Pedro más Pedro que nunca, dando guantá sin mano a la nueva "portavoza" del PP y al coletudo discípulo de Monedero, que se arrojaron a la matanza. Total, que, al final, me tengo que poner a hacer un nuevo artículo. Y se me va la tarde.