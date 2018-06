Hago memoria

Intento recordar la última vez que en San Fernando hubo sintonía lineal con Cádiz, Sevilla y Madrid. Creo que fue un breve tiempo, el tiempo en que Avelino Arias se pasó al PSOE y se llevó la alcaldía. Un breve tiempo cuya cosecha no recuerdo. Durante el largo mandato de Antonio Moreno, en Cádiz gobernaban los socialistas, en Sevilla. Cuando Loaiza, la fractura se producía en Sevilla, con Patricia, en Madrid. Ahora, por mor del todos contra Rajoy, San Fernando ha alineado completamente su constelación: Patricia Cavada, Irene García, Susana Diaz ¡y Pedro Sánchez! ¿Más fluida la comunicación? A ver. Es que la agrupación y su líder estuvieron con Susana contra Pedro, y dejaron algunos heridos dentro. Es el escenario, alineación pero heridos dentro. Más las exigencias de los componentes del todo contra Rajoy que vimos el viernes. Entonces, ¿cuáles son los temas? La ciudad los tiene tasados, los que corresponden a unos, a otros y a unos y a otros juntos. Sí, las prisas no son buenas pero puede que la alcaldesa haya encargado a Conrado el borrador de las cartas. De invitación a conocer in situ los problemas difíciles de solucionar y las actuaciones obligadas de implementar. Por el sistema de ahora o nunca. Porque, ya decía, un tiempo escaso hubo coincidencia, y además que lo fue de desconfianza y recelo.

¿Qué viene ahora? Ni Pedro Sánchez lo sabe, pienso yo. Porque va a depender de los que votaron contra Rajoy más que a su persona y su partido. Con similar planteamiento y más inteligencia lo ha logrado. O yo o sigue M. Rajoy. Los votos de todos, digo. Y las manos libres, más o menos. O que todos le hagan la vida imposible, que serían todos. Esto que llega es un tiempo de preparación para el adviento de las nuevas elecciones. ¿Para cuándo? Va a depender de lo que pueda resistir y de lo que Pablo Iglesias y los secesionistas y republicanos le permitan. Porque será cuestión de jarilla, de dar o quitar jarilla. No ya colocar a la cola que que está desde ayer mismo en la Oficina de Colocación de los cargos públicos y adyacentes, las cosas concretas que Sánchez no podrá hacer sin el concurso de su partido dado que no es Napoleón ni quiere serlo, que sepamos.

Pero lo que yo quería señalar es que por segunda vez San Fernando-Cádiz-Sevilla-Madrd y vuelta es un camino de carril único. Y que gobernar es llevarlo todo para adelante. Entonces, digo yo, las cosas de Madrid que estaban paradas, ¿se pondrán en marcha ahora? Esta alineación tiene el riesgo de volverse contra alguien porque ya no se le podrá echar la culpa al contrario. Es un línea de partidarios, un camino monocolor. Eso.