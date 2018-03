Hablemos de la batalla de La Barrosa

Hay una frase asertiva y evocadora que el profesor Fernando Durán rescató entre los textos de José María Blanco White, publicada en el diario "El Español", el 30 de julio de 1811, apenas unos meses después de la batalla de 5 de marzo de 1811 entre Sancti Petri y la loma del Puerco: "Levántose un huracán desde las alturas de Barrosa que jamás tuvo semejante en lo descomunal e hinchado". La cita refiere aquello que el profesor Durán considera una de las principales consecuencias de la batalla, su contexto polémico en el escenario político y periodístico: "Fue la primera vez que una operación militar formó parte del debate político de las Cortes de Cádiz y, sobre todo, en la opinión pública". Pero ese gigantesco eco, esa tremenda relevancia, también tuvo incidencia en el propio devenir de la Guerra de la Independencia, y sobre ello el profesor Durán nos insiste: realmente significó un antes y un después en el devenir de aquella "Peninsular war", como la nombran los británicos. Con aquella "victoria pírrica" del general Graham, como la describe, los franceses se vieron obligados a recomponer el frente de Extremadura y cambió el sino de la guerra...

El profesor Durán dijo todo esto -y mucho más- en una excelente conferencia que tuvo este viernes como marco la presentación en la casa Rivera de la Asociación Pro Fundación Batalla de la Barrosa, "constituida por un grupo de ciudadanos fervorosamente sensibles con la historia de nuestra ciudad", como afirmó José de Mier, que ocupa la presidencia. Tengo el privilegio de ser uno de esos ciudadanos, a los que, sinceramente, nos une pasión por Chiclana, su cultura y su historia, sin banderas ni cuitas políticas más allá de la que es un objetivo irrenunciable: unir a quienes desean "ayudar al conocimiento y difusión de nuestra ajetreada y poco conocida historia como ciudad".

Como parte de la sociedad civil, la nueva asociación incluye, además, a los convecinos de nacionalidad británica que, muy numerosos, habitan en esta ciudad. Y de igual forma a los franceses, que también los hay si bien menos presentes. Como también a otros que se vieron enfrentados en aquella Batalla de 5 de marzo, particularmente, alemanes, que paradójicamente combatieron en los dos bandos: el Ejército Imperial napoleónico y las tropas aliadas hispano-británicas. Estas tropas, sobre todo, los regimientos bajo bandera británica, además de húsares de la Legión Alemana, sumaban irlandeses -con un papel protagonista en la batalla-, escoceses o portugueses, por ejemplo.

Así que desde la sociedad civil y la Europa cosmopolita, en cierto modo, nos reunirnos para recordar y rememorar. "El hecho de aspirar a crear una Fundación se debe a la humilde pero apasionada pretensión de crear un espacio expositivo, gestionado por la misma, en torno al legado histórico artístico de aquellos acontecimientos. Lo que nos puede permitir el homenaje constante a todas aquellas victimas, pero además con imaginación y creatividad una evocación expositiva del heroísmo, la valentía, la tragedia, la muerte, la gloria y, por que no, a la inutilidad de las guerras", como Pepe Mier expuso el pasado viernes.

Instalar, por tanto, la batalla y todo lo que significó en el ámbito de La Barrosa. De ahí que la asociación haya elegido la denominación de "Batalla de La Barrosa", hasta ahora solo empleada en la historiografía británica. Porque, no sólo fue en la playa donde realmente se desarrollaron los trágicos acontecimientos de 1811, sino también para "poder utilizar el reconocimiento y celebridad de nuestra playa -la marca- como prestigioso destino turístico de carácter internacional". Los escenarios napoleónicos son hoy, además, rutas turísticas de primer orden. Y, además, la batalla en sí continúa interesando, sobre manera, a los británicos por su victoria heroica. En Gran Bretaña, por cierto, siguen publicándose novedades bibliográficas: "The Battle of Barrosa 1811: Forgotten Battle of the Peninsular war", de John Crehan y Martin Mace, es la última. No queremos que siga siendo una "batalla olvidada".

La Asociación Pro Fundación Batalla de La Barrosa celebra también mañana lunes, 5 de marzo, y ante la Torre del Puerco, un memorial, un acto de recuerdo de la Batalla al que todos ustedes están invitados. Será a las seis y media de la tarde, y en el mismo se leerá un manifiesto y participarán convecinos de nacionalidad británica y francesa, así como la Banda de Música Maestro Enrique Montero. Y si el diluvio prosigue el Royal Hideaway será el espacio donde tenga lugar este recordatorio, como ya en los años 40, hacía don Guido Williams entre la loma del Puerco y Villa Violeta. "Jamás tuvo semejante en lo descomunal e hinchado", decía Blanco White de la batalla de Barrosa, así sin artículo, como la denominan los ingleses, aunque a veces también dicen "Barossa". Su recuerdo da nombre, como saben, a un espléndida zona vinícola de Australia, Barossa Valley. Solo falta que aquí, en La Barrosa, ocupe por fin el lugar que merece su relevancia y su eco.