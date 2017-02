HABILIDADES Y CAPACIDADES

Hay algunas ideas de las que estoy convencida y me gustaría destacar en este artículo. A lo largo de nuestra vida no desarrollamos todas las capacidades y habilidades que podríamos adquirir. Unas, porque hay personas que no quieren y están en su derecho. Otras porque creen que no pueden y ni lo intentan. Piensan que el aprendizaje llega como la lluvia y, aunque alguna vez ocurra así, por lo general es un proceso que exige deseo, intención y humildad. Si vas a aprender, debes guiarte de los que saben. Otro grupo sería el de aquellos que, por más que lo deseen, no tienen forma de aprender. Tal es el caso de los que no disponen de tiempo o que viven en situaciones adversas a todo lo que sea educación: países pobres o en situaciones de conflicto.

La segunda idea sería que hay que buscar lo grato del aprendizaje y no la competencia. Si es un conservatorio, a poco de llegar disfrutaremos de la música. Al tocar algún instrumento valoraremos mucho más los esfuerzos de los músicos, el tiempo que dedican… aprenderemos a estar oyendo que no es poco. Si acudimos a dibujar o pintar, junto a nuestros progresos, apreciaremos más las exposiciones. Las veremos de otra manera.

Tercera. Aprender es un lujo para casi todos posible que precisa disciplina. En todas las materias los buenos profesores son indispensables. En cualquier campo que exploremos. Nunca puede depender de las ganas.

Ahora en primera persona. Apenas me sumerjo en un campo, descubro todo lo que me falta por saber. ¿Lo dejo? Al contrario ¡Así no me aburriré nunca! Si aprender no es vivido como una suerte, para nada vale lo que cuento.

Por ese "acercarme a disfrutar de otra forma", siempre agradeceré a los profesores que me enseñaron esa cultura no reglada, con tantísima dedicación y profesionalidad como es el caso de don Luis Ortega, disciplinado, descubriéndome de joven los puntos de fuga o las mezclas en la paleta; Después don Juan Ariza, creativo y apasionado en sus creaciones y en el conservatorio don Ricardo Vega, artista de paciencia infinita.

¡Afortunadamente cada vez somos más los que deseamos aprender!