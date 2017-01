Guía de improperios para 2017

A la vista de lo que se está viendo, que hasta las palabras están sujetas a modas efímeras, no debiera de extrañarnos que se renovara todo el léxico. Cabe pensar que detrás de la mera frecuencia de uso podría existir alguna otra finalidad; ya se sabe que las palabras las carga el diablo.

Pero si hay palabras que se ponen de moda, otras, por el contrario, pasan al olvido. Recuerde aquel malandrín que usó el difunto Ruiz-Mateos contra el difunto Boyer; epíteto tan ridículo y anticuado como la propia expropiación de Rumasa, que en la actualidad quizá no se hubiera producido, sino rescatado, como está pasando con tantas otras empresas, incluidas las bancarias y las que pensadas con afán de lucro se salvan gracias a los contribuyentes y a las comisiones repartidas: AVE, túneles, autopistas, aeropuertos... Claro que aquella expropiación no pasó de ser un golpe de efecto del socialismo recién llegado para demostrar sus cien años de honradez, y de paso para enriquecer a un tal Cisneros y a otros compinches de la misma cuerda. Nene, memoria histórica, caca.

Ya viene de lejos los insultos despectivos y de mucho más atrás el tono que se emplea al usarlos. No es lo mismo decir sencillamente consumidor que pronunciarlo así: ¡¡consumidor!! con el rictus de desprecio dibujado en la cara. ¿Nota la diferencia? A pesar de que cada vez se escriba peor se ha mejorado mucho en la expresión verbal como demuestran a diario los ¡¡tertulianos!! de radio y televisión.

No obstante hay que reconocer que siguen existiendo epítetos que por sí mismos, incluso pronunciados con toda moderación, son indudablemente ofensivos, por ejemplo: mindundi o pinchapedos; pero esa no es la cuestión, sino la utilización despectiva de vocablos aparentemente normales y que en otro tiempo llegaron a ser catalogados como signos de distinción, tales como listo, enterado, intelectual, que pobre el que los reciba hoy. Ya me entiende.

Pero para este año que acaba de empezar se vislumbran calificativos que levantarán ampollas y que hasta ahora, incluso dicho con naturalidad, ya verá lo que pasa con ellos. Si en el pasado era peligroso calificar a alguien de liberal, o de librepensador, ahora, sólo por diferir de los populistas, se gana el insulto de ¡fascista! Ya me dirá cuando se entronice ¡socialdemócrata!, ¡rajoyista!, ¡pablinista!, ¡aznarista! o ¡errejonista! -¡uy lo que me ha dicho!-, dirán los impertérritos adoradores de siglas que, como todas, han demostrado tanto su insolvencia como su agresividad partidista por encima de toda razón. Alguno habrá que se querelle ante los tribunales por maltrato verbal. Menos mal que, por insolvencia, habrá pasado a la historia el riesgo de ser llamado ¡sanchista! sin que se aluda a Sancho Panza, sino al que ha dejado al socialismo hecho unos zorros, pese a que el socialismo siempre ha existido gracias a los remiendos.

Quién sabe si, a la vista de este panorama, para este año y tal como va el mercado, llamar sencillamente ¡socialista! a alguien va a ser tan ofensivo como los recalcitrantes de esa cuerda llaman ¡ultracapitalistas! a los conservadores con los que ha convivido toda su vida. Ji ji, ja ja, Visa Oro tracatrá. ¡Joder con los odres de las esencias, así cualquiera!